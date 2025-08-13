Paaiškėjo, ar R. Mockus priklauso „Nemuno aušrai“

„Informuojame, kad, vadovaujantis Politinių partijų narių sąrašų informacinei sistemai (…) 2025 m. rugpjūčio 12 d. pateiktais politinės partijos „Nemuno aušra“ duomenimis, Rimantas Mockus (…) nėra įtrauktas į jos narių sąrašus“, – komentare radijui nurodė A. Dubinas.
Anksčiau šią savaitę „Nemuno aušros“ lyderis Remigiju Žemaitaitis užsiminė, kad jo vadovaujama partija į naująją Ingos Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę svarsto deleguoti partinius kandidatus.
Apie tai, kad vienas iš šiuo metu pareigas einančių trijų „aušriečių“ deleguotų ministrų, vadovaujančių Aplinkos, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijoms, galėjo įstoti į partiją, partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis užsiminė šią savaitę.
Tuomet laikinieji žemės ūkio ir aplinkos ministrai Eltai patvirtino į partiją nestoję.
Savo ruožtu R. Mockaus galimybės tapti partijos nariu jo vadovaujama institucija Eltai nurodė nekomentuojanti.
ELTA primena, kad, iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui ir atsistatydinus Vyriausybei, šiuo metu socialdemokratai vykdo derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos sudarymo.