„Seimo pirmininko uoslė yra paaštrėjusi“: G. Nausėda sureagavo į S. Skvernelio kritiką

„Aš nesiimsiu asmeniškai ir emociškai vertinti. Galbūt tiesiog šiuo sudėtingu koalicijos formavimo laikotarpiu Seimo pirmininko uoslė yra paaštrėjusi“, – ketvirtadienį LNK televizijai teigė G. Nausėda.
„Bet kuriuo atveju, manau, kad šiuo atveju kalbame apie tvarią, darbingą koaliciją. Jeigu vienas iš partnerių nuolat nukreipia visą dėmesį arba garas nuleidžiamas kitose srityse, aiškinantis tarpusavio santykius, aiškinantis, ar trečiasis partneris yra priimtinas ar nepriimtinas – natūraliai, lieka mažiau laiko tiems darbas, kurie yra svarbūs valstybei.
Matyt, LSDP vertina šį aspektą, analizuodama savo galimybes dirbti būtent su šituo partneriu“, – akcentavo jis.
Prezidento patarėjas F. Jansonas Eltai duotame interviu užsiminė manąs, kad po naujos valdančiosios daugumos suformavimo, greičiausiai, keisis Seimo pirmininkas.
Savo ruožtu pats S. Skvernelis tikino, kad pastaruoju metu pasisakymai iš Daukanto aikštėje esančių Prezidentūros rūmų „atsiduoda tvaiku“.
„Aš nenoriu komentuoti patarėjų pareiškimų, kurie tokiu tvaiku šiandieną atsiduoda iš tų rūmų. Nelabai turbūt verta būtų kalbėti. Čia yra jo pozicija išsakyta, matyt, atspindi prezidento poziciją. Tai čia jau reikėtų jo klausti“, – antradienį žurnalistams sakė S. Skvernelis.
„Bet paskutiniu metu kokia retorika politikų atžvilgiu sklinda iš tų rūmų, man atrodo, ji yra tokia keista“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijų Seime atstovais.
Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, LSDP taryba priims šį sekmadienį.
Tiesa, pastaruoju metu S. Skvernelio vadovaujami demokratai kartoja manantys, kad „Nemuno aušros“ priėmimas į valdančiąją koaliciją buvo klaida, kurią, reikėtų ištaisyti.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
