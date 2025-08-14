G. Nausėda – apie galimą mėginimą kištis į politinius procesus: lėktų galvos

„Šiuo atveju kalbame ne tik ir net ne tiek apie Generalinę prokuratūrą, bet kalbame ir apie STT. Jeigu gaučiau bent mažiausius įrodymus, bet tikrai įrodymus, kad tai buvo daroma sąmoningai, lėktų galvos be jokios abejonės, nes tai yra netoleruotina. Tokių įrodymų aš šiandien neturiu“, – LNK žinioms ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
Šalies vadovas atkreipė dėmesį, jog teisėsauga, prabilusi apie tyrimą socialdemokrato Eugenijaus Sabučio atžvilgiu, pranešė ir apie tyrimus prieš kitus politikus.
Taigi, kaip teigė G. Nausėda, ši situacija gali tiesiog reikšti, kad yra vykdomi tam tikri veiksmai, kuriuose tarp kitų politikų figūruoja ir laikinasis susisiekimo ministras, prabilęs apie kandidatavimą į premjerus.
„Bet kuriuo atveju supraskime, kad buvo kreipiamasi arba buvo ketinama kreiptis ne tik dėl pono Sabučio, bet ir dėl kitų asmenų. Tai reiškia, kad vyksta tam tikras teisinis procesas ir galimi tam tikri sutapimai, nes ir ponas Sabutis nebuvo vienu metu kandidatas į premjerus, jis pakankamai nedaug laiko prieš pačius rinkimus atsirado kaip kandidatas“, – dėstė G. Nausėda.
Prezidentas visgi pabrėžė ir toliau akylai stebėsiąs teisėsaugos veiksmus, atliekant tyrimus politikų atžvilgiu.
„Aš, be jokios abejonės, su padidintu dėmesio stebiu tuos sutapimus, bet kol įrodymų nėra, manau, kad tikrai neturėtume mojuoti vėzdu. Bet tikrai stebėsiu šitą procesą ir toliau“, – kalbėjo G. Nausėda.
ELTA primena, kad laikinasis susisiekimo ministras E. Sabutis šią savaitę buvo apklaustas „čekiukų“ byloje, tiriant Jonavos savivaldybės tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimą. Anksčiau politikas minėjo, jog teisėsauga domisi jo, kaip Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario, veiklos išlaidų apmokėjimu 2019–2020 m.
Socialdemokratas teigia esantis tikras savo nekaltumu.
E. Sabutis nenorėjo detalizuoti aplinkybių, kada ir kokiu būdu sužinojo, jog figūruoja „čekiukų“ byloje. Jis tik patvirtino, jog apie būsimą apklausą STT sužinojo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdžio metu.
Socialdemokratas taip pat patvirtino, kad informacija apie specialiojo liudytojo statuso suteikimą jam buvo vienas iš veiksnių, dėl kurių jis nutarė nekandidatuoti į premjero poziciją.
„Viena iš versijų šita yra, bet gavęs žinutę, supratau, kad dalyvauti toliau negaliu“, – teigė E. Sabutis.
Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
