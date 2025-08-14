G. Nausėda įvertino G. Palucko Vyriausybės griūtį: problemos tapo nepakeliama našta

„Vyriausybė veikė pakankamai sėkmingai. Gintauto Palucko problema tapo Vyriausybės problema. (...)
Bet bėda ta, kad asmeninės premjero problemos – tiek praeities, tiek, dar blogiau, dabarties – tapo nepakeliama našta šiai Vyriausybei dirbti“, – ketvirtadienį LNK žinioms teigė G. Nausėda.
„Įvertinti visus tuos aspektus ir pamatyti, kur išsirutuliojo visi procesai, tuo metu nebuvo įmanoma. Taip, galbūt Nostradamas galėjo tą padaryti, mes to nepadarėme. Tai šia prasme dėl pono Palucko šių veiklos aspektų atsakomybė krenta ir man, aš to nesikratau“, – pripažino prezidentas.
ELTA primena, kad į skandalus dėl verslo ryšių bei praeities istorijų įklimpęs Gintautas aluckas liepos pabaigoje atsistatydino iš ministro pirmininko posto.
G. Paluckui pranešus apie šį sprendimą, Seimo opozicija neatmetė galimybės, jog galėtų būti surengta apkalta, sprendžiant jo, kaip parlamentaro, likimą. Ketvirtadienį opozicinė konservatorių frakcija pradėjo rinkti parašus šiai inciatyvai.
Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs, kad G. Paluckas ketina trauktis iš politikos. Politikas spėjo, kad Vyriausybei bei socdemams vadovavęs G. Paluckas sprendimą dėl parlamento nario atsisakymo gali priimti iki Seimo rudens sesijos.
Gitanas NausėdaPrezidentūraVyriausybė
