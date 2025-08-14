Iš G. Nausėdos – pozicija dėl partinių „Nemuno aušros“ ministrų

„Prezidentas neturi tokios konstitucinės teisės kištis ir sakyti: man tai patinka, tas nepatinka. Taip, netiesiogiai jis gali nustatyti tam tikras linijas, ką aš, pavyzdžiui, esu nustatęs „Nemuno aušros“ atveju pirmojoje Palucko Vyriausybėje ir ko buvo laikomasi. Tai yra nepartinių ministrų skyrimas“, – LNK sakė prezidentas.
„Tokių pačių nuostatų laikausi ir dabar“, – kalbėjo G. Nausėda.
ELTA primena, kad vykstant pokalbiams dėl naujos Vyriausybės sudėties, valdančiajai daugumai priklausančios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad jo vedama politinė jėga norėtų į Ministrų kabinetą deleguoti partinius kandidatus.
„Tiesiog partija išreiškė norą (...), kad norėtų matyti būtent ministrus, kurie yra partijoje, kurie dirbo partijoje, kurie prisidėjo prie rinkimų, prie pergalės. (...) Tai nereiškia, kad blogai dirbo dabartiniai ministrai, gali būti, kad ir liks kažkas iš dabartinių ministrų“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.
Pasiteiravus, ar jau neoficialiai kalbėjosi su prezidentu, jo patarėjais dėl galimybės teikti partinių ministrų kandidatūras, R. Žemaitaitis patvirtino, jog „pamatavo temperatūras“.
Tiesa, pernai lapkritį, formuojant jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybę, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė netvirtinsiąs partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus.
Šiuo metu laikinai pareigas Vyriausybėje eina trys „aušriečių“ deleguoti ministrai – aplinkos ministras Povilas Poderskis, teisingumo ministras Rimantas Mockus ir žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas.
Gitanas NausėdaPrezidentūraGintautas Paluckas
Rodyti daugiau žymių