Lietuvos kariuomenė papildė amunicijos atsargas už daugiau nei 10 mln. eurų

2025 m. rugpjūčio 14 d. 09:29
Lietuvos kariuomenė įsigijo pažangias prieštankines priešdugnines minas, kurių vertė siekia daugiau nei 10 mln. eurų (be PVM), ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Kaip skelbiama pranešime, taip pat kariuomenės amunicijos atsargas papildė 155 mm artilerijos sviediniai, skirti naudoti su savaeigėmis haubicomis PzH 2000. Bendra šios amunicijos vertė – 0,52 mln. eurų (be PVM).
„Privalome užtikrinti, kad Lietuvos kariuomenė visuomet turėtų pakankamai arba net tam tikrą perteklių modernios amunicijos, nes tai – ne šiaip skaičiai popieriuje, o mūsų žmonių saugumo garantas“, – pranešime cituojama laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Prieštankinės minos ir artilerijos sviediniai įsigyti pasitelkiant NATO paramos ir pirkimų agentūrą (NSPA).
Anot ministerijos, šie įsigijimai yra svarbūs formuojant Lietuvos kariuomenės pirmąją diviziją, kuriai per artimiausią dešimtmetį numatoma skirti ne mažiau kaip 70 proc. viso kariuomenės modernizacijos biudžeto.
