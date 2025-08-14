Po Generalinės prokurorės kreipimosi Seimo narys S. Bucevičius jaučiasi nustebęs

Politikas teigė negalėjęs duoti išsamių parodymų Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT), nes po prokuratūros kreipimosi nebesupranta, koks yra jo statusas tyrime.
„Man keisčiausia arba baisiausia yra, kad esu kviečiamas 13 valandai į Specialiųjų tyrimų tarnybą paaiškinimus duoti, bet 12 valandą ponia Grunskienė praneša, kad kreipsis į Seimą – yra mano, Tomo Martinaičio pavardės. Tai aš visiškai nesuprantu. Dabar ką tik esu išėjęs iš tarnybos (STT – ELTA), negalėjau duoti išsamius parodymus. Aš nebežinau, kuriame statuse esu, kaip čia viskas vyksta“, – Eltai ketvirtadienį pasakjo S. Bucevičius.
Jis akcentavo, kad būtent dėl generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pranešimo apie prašymą panaikinti jo teisinį imunitetą jis esą negalėjo duoti išsamius paaiškinimus.
„Šiandien aš parodymų niekaip negalėjau duoti, net nežinau, kuriame statuse esu. Paprašiau, kad man išaiškintų, kuriame statuse esu ir tada aš galėsiu duoti išsamių parodymų“, – komentavo parlamentaras.
S. Bucevičius kėlė klausimą, kodėl jį reikėjo kviestis į apklausą kaip specialųjį liudytoją, jei iki tol pasirodė informacija apie prašymą panaikinti jo teisinį imunitetą.
„Ponios Grunskienės reikia klausti, kaip ji priima tokius sprendimus, apeinant savo kolegas Šiaulių prokurorus. Gal po apklausos būtų viskas susidėlioję į vietas“, – svarstė politikas.
Prokuratūra nurodo, kad panaikinti S. Bucevičiaus teisinę neliečiamybę prašoma, tiriant 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų pagrįstumą.
S. Bucevičius, kuris ėjo Akmenės rajono tarybos nario pareigas, teigė buvęs įsitikinęs, kad dėl jo teiktų dokumentų apie išlaidas klausimų nekils.
„Čia ne prokuratūros klausimas turėjo būti. Čia savivaldybės klausimas. Jeigu yra kažkas neteisėtai, tai turėjo buhalterijos, auditorių skyrius (reaguoti – ELTA) – jie iki to laiko, kol prokuratūra ar STT nesikreipė, pretenzijų neturėjo. Aš visada susirašinėjau, ar viskas yra tvarkoje su buhalterija, ar ten reikia pataisyti. Aš šventai tikėjau, (kad viskas tvarkoje – ELTA). Po to, kai gauna informacijos iš auditorių, jiems nebeaišku – ledo tirpiklis mašinoje pirktas, čekiukai ten neatitinka“, – aiškino S. Buvevičius.
Parlamentaras, paklaustas, kokia bus jo pozicija dėl prašymo panaikinti jo teisinę neliečiamybę, pabrėžė Seime ketinantis gintis.
„Po šiandien tokio atvejo aš kito keli nebeturiu, kaip stovėti tribūnoje, kalbėti ir ne tik apie save kalbėti, kalbėti apie ateitį, kad prokurorai arba tyrėjai nedarytų klaidų arba tokių dalykų, kaip mano atveju. Kur tas kelias veda? Neduoda net žmogui duoti parodymus“, – kalbėjo S. Bucevičius.
ELTA primena, kad po pirmadienį įvykusio susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda generalinė prokurorė N. Grunskienė paskelbė, kad artimiausiu metu ketina kreiptis į Seimą su prašymais leisti „čekiukų“ bylose patraukti atsakomybėn keletą parlamentarų.
N. Grunskienė teigė, kad šiuo metu dėl „čekiukų“ istorijų yra atliekami ikiteisminiai tyrimai 45-iose savivaldybėse.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Saulius BucevičiusNemuno aušraGeneralinė prokuratūra
Rodyti daugiau žymių