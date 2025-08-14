Prabilo „Čekiukų“ byloje figūruojantis T. Martinaitis

„Situacija yra nemaloni, ja nesidžiaugiu. Esu linkęs bendradarbiauti su visomis teisėsaugos institucijomis ir padėti atsakyti į kylančius klausimus, kad šita situacija kuo greičiau būtų išspręsta. (...) Aš už teisinės neliečiamybės statuso slėptis neplanuoju“, – Eltai ketvirtadienį sakė T. Martinaitis, paklaustas, kaip reaguoja į prokuratūros kreipimąsi dėl jo imuniteto panaikinimo.
Socdemas tvirtino manantis, kad teisėsaugos jo atžvilgiu atliekamas tyrimas, veikiausiai, yra susijęs su jo Akmenės rajono savivaldybei teiktais dokumentais dėl išlaidų kurui.
„Spėju, kad tai susiję su mano kuro išlaidų kompensavimo ataskaitomis, kurias pateikiau, kuomet ėjau Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas“, – komentavo Seimo narys.
T. Martinaitis 2019–2024 m. ėjo Akmenės rajono savivaldybės vicemero pareigas.
Jis pripažino, kad teikdamas dokumentus savivaldybei apie savo kuro išlaidas galėjo padaryti klaidų. „Tuo laikotarpiu aš manau, kad tam tikrų klaidų padariau. Tą atskleidė savivaldybės kontrolierės pateiktos ataskaitos, kuriose apžvelgta kiekvieno savivaldybės tarybos nario situacija. Kokios tos pasekmės bus, sunku dabar komentuoti. Bet norėjau pasakyti, kad kur buvo keliami klausimai dėl ne mano kuro kortelių, tai žiūrėjau, ar ten žmonos, ar ne žmonos. Visus tuos pinigus grąžinau. Viliuosi, kad tai irgi padės išspręsti visą šita nemalonią situaciją, kaip įmanoma, greičiau“, – aiškino politikas.
T. Martinaitis teigė tiksliai nepamenantis, kiek pinigų grąžino savivaldybei, tačiau teigė, jog tai turėtų būti apie 2,5–3 tūkst. eurų.
Socdemas taip pat patvirtino, kad praėjusią savaitę iš Specialiųjų tyrimų tarnybos sulaukė kvietimo į apklausą. Pasak T. Martinaičio, jį „čekiukų“ byloje ketinama apklausti kaip specialųjį liudytoją. Politikas teigė su teisėsauga derinantis apklausos datą.
„Bendraujame, bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis, atsakysiu į visus klausimus ir judėsime į priekį“, – kartojo T. Martinaitis.
ELTA primena, kad po pirmadienį įvykusio susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda generalinė prokurorė N. Grunskienė paskelbė, kad artimiausiu metu ketina kreiptis į Seimą su prašymais leisti „čekiukų“ bylose patraukti atsakomybėn keletą parlamentarų.
N. Grunskienė teigė, kad šiuo metu dėl „čekiukų“ istorijų yra atliekami ikiteisminiai tyrimai 45-iose savivaldybėse.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.