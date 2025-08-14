R. Žemaitaičio pasisakymai apie žydus – svarbioje JAV ataskaitoje

Pasirodo, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) administracija yra užfiksavusi R.Žemaitaičio pasisakymus, nukreiptus prieš žydus.
„Aušriečių“ lyderio retorika ir veiksmai yra aprašomi JAV valstybės departamento ataskaitoje, kurioje kalbama apie žmogaus teisių padėtį atskirose šalyse, taip pat ir Lietuvoje.
Ištrauka iš analizės viešai pasidalijo ir europarlamentaras V.Sinkevičius.
„Suprantu, kad Lietuvos politika yra labai poliarizuojanti, dėl to politikams labai lengva baksnoti pirštu į kitus. Šventųjų pas mus mažai. Tačiau Jums nereikia tikėti manimi, Sauliumi Skverneliu ar kitais mūsų viešosios erdvės ir politikos atstovais, kai jie sako, kad Remigijus Žemaitaitis daro žalą tarptautinei Lietuvos reputacijai.
Nes įrodymą tam nuo šiandien rasite oficialioje JAV valstybės departamento svetainėje, ten teikiamose valstybių apžvalgose.
Konkrečiai Lietuvos apžvalgoje rasite aprašytą visą Remigijaus Žemaitaičio pasitraukimo iš praeitos kadencijos seimo istoriją, įskaitant ir visas jo pasitraukimo aplinkybes, konkrečiai „neapykantos kurstymą tautiniu pagrindu“ tą darant „tikslingai ir sistemiškai“.
Kodėl tai svarbu? Kiekvienas JAV politikas, diplomatas, karininkas, valstybės tarnautojas prieš kontaktą su Lietuvos Respublikos atstovais turės šias ataskaitas savo portfelyje (briefinge), kur juodu ant balto Lietuvoje išskirtas lygiai vienas vienintelis Lietuvos politikas – Remigijus Žemaitaitis.
Tad kartais likimo pirštas pats viską sudėlioja į vietas. Manau bandyti tai neigti ar pateikti tiesiog kaip politinių oponentų insinuacijas nuo šiandien yra neįmanoma, bent jau tikrai neįmanoma laikantis sąžinės“, – rašė V.Sinkevičius.
Ataskaitoje primenama, kad Konstitucinis Teismas (KT) pripažino R.Žemaitaitį pažeidus priesaiką dėl jo antisemitinių pasisakymų. Tuo metu 2023 m. spalį, po teroristinių „Hamas“ grupuotės atakų Izraelyje, politikas esą toliau skelbė antisemitinį turinį.
Taip pat primenama, jog R.Žemaitaičio atžvilgiu iškelta ir baudžiamoji byla.
