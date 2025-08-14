Konservatoriai pradėjo rinkti parašus G. Palucko apkaltai

Pasak iniciatorių, eidamas Seimo nario pareigas ir tuo pat metu spręsdamas savo privataus verslo klausimus bei atlikdamas įvairius veiksmus įmonėje „Garnis“, G. Paluckas siekė asmeninės naudos ir tokiu būdu šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Konservatoriai pažymi, kad įmonę „Garnis“ G. Paluckas įsteigė jau būdamas Seimo nariu.
Klausimų opozicijai kelia ir tai, kad eidamas Seimo nario pareigas socialdemokratas dalyvaudavo verslo akcininkų susirinkimuose ir, anot jų, priimdavo įmonei strateginius sprendimus.
„Šių aplinkybių visuma patvirtina, kad Gintautas Paluckas nuosekliai vykdė privačią verslo veiklą, kuri yra nesuderinama su Seimo nario konstituciniu statusu“, – dėstoma rašte.
„Šioms aplinkybės išsiaiškinti svarbu Seime įsteigti specialią komisiją, pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti.
Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau 36 Seimo narių parašų. Vien mūsų frakcijos parašų neužteks, todėl sudarysime visiems Seimo nariams galimybę pasirašyti teikimo projektą“, – teigia konservatorių seniūnas Mindaugas Lingė.
Dar gegužės pabaigoje tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ bei „Laisvės TV“ pranešė, kad iš dalies premjerui priklausanti įmonė „Garnis“ G. Paluckui jau einant ministro pirmininko pareigas gavo lengvatinę 200 tūkst. eurų paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE.
TS-LKD nuomone, tai kelia klausimų, ar atsistatydinęs premjeras Seimo nario statuto nenaudojo savo ir kito verslo partnerio privačiai naudai gauti.
Liepos mėnesį paaiškėjo, kad dar 2012 m. vadinamoje „žiurkių byloje“ priteistą žalą Vilniaus miesto savivaldybei – paskutinius 4,9 tūkst. eurų iš 16,5 tūkst. priteistos sumos G. Paluckas sumokėjo šių metų liepos 8 d. Konservatorių vertinimu, tai rodo parlamentaro nepagarbą Konstitucijai.
„Gintautas Paluckas tokiais savo veiksmais, kai būdamas Seimo nariu delsė visiškai atlyginti jam teismo priteistą žalą, pažeidė konstitucinį teisinės valstybės principą, nevykdė iš Konstitucijos, Seimo nariui kylančių moralinio pobūdžio reikalavimų; pažeidė priesaiką – gerbti ir vykdyti jos Konstituciją“, – akcentuojama teikime.
ELTA primena, kad G. Paluckui pranešus apie sprendimą trauktis iš Vyriausybės vadovo pareigų, Seimo opozicija neatmetė galimybės, jog galėtų būti surengta apkalta, sprendžiant jo, kaip parlamentaro, likimą.
Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs, kad G. Paluckas ketina trauktis iš politikos. Politikas spėjo, kad Vyriausybei bei LSDP vadovavęs G. Paluckas sprendimą dėl parlamento nario atsisakymo gali priimti iki Seimo rudens sesijos.
Gintautas PaluckasVyriausybėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
Rodyti daugiau žymių