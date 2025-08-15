Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda pasveikino Korėjos Respubliką nacionalinės šventės proga

2025 m. rugpjūčio 15 d. 14:26
Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda pasveikino Korėjos Respublikos prezidentą Lee Jae Myungą ir visus šios šalies žmones nacionalinės šventės – 80-ųjų Nacionalinio išsivadavimo dienos bei Korėjos Respublikos įkūrimo metinių proga.
„Džiaugiuosi, kad Korėjos Respublika – viena iš svarbiausių Lietuvos bendraminčių partnerių Indijos ir Ramiojo vandenynų regione. Mūsų draugiškos valstybės vysto prasmingą dvišalį dialogą, kurį esame pasiryžę ir toliau stiprinti, plėtodami bendras iniciatyvas, ypač aukštųjų technologijų, gynybos bei energetinio saugumo srityse“, – Prezidentūros išplatintame pranešime spaudai cituojamas G. Nausėda.
Prezidentas išreiškė viltį, kad per ateinančius metus Lietuva ir Korėjos Respublika dar labiau stiprins dvišalį politinį, ekonominį, kultūrinį ir akademinį bendradarbiavimą, kuriantį tvirtą pamatą strateginei šalių partnerystei ateityje.
Pasak G. Nausėdos, euroatlantinis bei Indijos ir Ramiojo vandenynų regiono saugumas yra tarpusavyje susiję, kylančios grėsmės panašios, todėl bendradarbiavimas ir solidarumas – ypač svarbūs.
„Esame dėkingi Jūsų šaliai už skirtą paramą Ukrainai – turime ir toliau vieningai ginti demokratines vertybes ir pagarbą tarptautinėmis taisyklėmis grįstai pasaulio tvarkai. Reiškiame solidarumą su Korėjos Respublika dėl Šiaurės Korėjos keliamų grėsmių regiono ir pasaulio saugumui“, – rašoma prezidento sveikinime.
G. Nausėda palinkėjo Korėjos Respublikos prezidentui ir visiems šalies žmonėms visokeriopos sėkmės kuriant savo šalies ateitį.
Gitanas NausėdaPrezidentūraLietuvos prezidentas
