Trakus užliejo Žolinės dvasia: prasidėjo tradicinis Kopūstinės kermošius

Šventinė diena prasidėjo Trakų Švč. Mergelės Marijos Bazilikoje, kur vyko Žolinės atlaidai. Gausus tikinčiųjų būrys dalyvavo Šv. Mišiose, o po jų susibūrė iškilmingai eisenai, kuria buvo pagerbtas Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos paveikslas. Eisena, kurioje dalyviai pasipuošė tautiniais drabužiais ir nešė pašventintas laukų gėles, žoleles ir javus, tapo įspūdingu reginiu, lydimu Trakų meno mokyklos fanfarinio orkestro (vadovas Rokas Podelis) muzikos.
Pasibaigus religinei daliai, šventė persikėlė į Trakų amatų centro kiemą, kur visų laukė įvairios veiklos ir pramogos. Renginio vedėjos Ieva Tijūnėlienė ir Rūta Tijūnėlytė kvietė lankytojus pasinerti į kūrybą. Amatų dirbtuvėse ir vaikai, ir suaugusieji galėjo išbandyti tradicinius amatus: išmokti rišti laimės maišelius su grūdais (mokytoja Ramunė Petkevičienė) ar pinti kvapnias žolynų puokštes (Leonarda Šostak). Ieškantys išskirtinių užsiėmimų galėjo pasimokyti tekstilinio vabzdžio gamybos pas Liuciją Pavlovską ar išbandyti juvelyrikos meną su Judita Bagočiūniene. Jono Ališausko parodytas geldelės skobimas atskleidė medžio apdirbimo paslaptis, o Dalia Ališauskienė mokė gaminti medinius angeliukus.
Viena iš laukiamiausių šventės dalių buvo garsioji gaspadinių kopūstienė, kurią virė J. Veličkienė ir D. Semionovė. Gausus būrys žmonių rinkosi su savo indais paragauti nemokamos sriubos ir pajusti tikrą bendrystės dvasią. Be to, Vilkaviškio bitininkų draugija susirinkusiems padovanojo ir išdalijo 500 ledų su medumi.
Šventinę atmosferą kūrė ir gausus būrys atlikėjų: Rykantų universalaus daugiafunkcio centro tautinių šokių kolektyvas „Trepsis“, Žaslių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Žasla“ ir kapela „Bičiuliai“. Ypatingu akcentu tapo skrabalų virtuozo Karolio Šileikos, geriau žinomo kaip SKRABALMAN, pasirodymas, kuris savo energija sužavėjo visus susirinkusiuosius.
Renginį organizavo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija ir Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija, vėl sujungusios Trakus, jų gyventojus ir svečius į vieną didelę šeimą.