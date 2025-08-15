VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 68 migrantus. Tuo metu Lenkijos pareigūnai trečiadienį į šalį neįleido 146 neteisėtų migrantų.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1002 neteisėti migrantai. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.