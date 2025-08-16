Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda sveikina D. Trumpo pastangas užbaigti Rusijos agresiją, bet ragina griežtinti sankcijas

2025 m. rugpjūčio 16 d. 16:51
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sveikina derybas su Rusijos prezidentu surengusio JAV lyderio Donaldo Trumpo pastangas užbaigti Rusijos agresiją Ukrainoje.
Daugiau nuotraukų (1)
„Sveikinu JAV prezidento pastangas nutraukti Rusijos agresijos karą ir siekti taikos Ukrainoje. Po prezidento D.Trumpo pareiškimo apie JAV pasirengimą suteikti saugumo garantijas Ukrainai, Lietuva yra pasirengusi prisidėti kaip „Norinčiųjų koalicijos“ dalis“, – socialiniame tinkle „X“ šeštadienį, rugpjūčio 16 d., rašė G.Nausėda.
„Prieš derantis dėl taikos susitarimo, būtina liautis žudyti nekaltus civilius!“ – kartu tikino jis.
Šalies vadovo teigimu, Rusijai demontruojant nenorą sustabdyti karą Ukrainoje, būtina toliau didinti spaudimą agresorei, įvedant ir griežtesnes tarptautines sankcijas.
„Kartu su sąjungininkais Europoje Lietuva visomis priemonėms toliau rems prezidento V.Zelenskio pastangas pasiekti taiką“, – sakė G.Nausėda.
Kaip skelbta, penktadienį Aliaskoje beveik tris valandas vyko D.Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas, po kurio JAV prezidentas sakė su V.Putinu sutaręs daugeliu klausimų, nors kai kurie jų neišspręsti.
Po susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje nė vienas prezidentas neminėjo susitarimo dėl paliaubų, žurnalistams jos metu užduoti klausimų leista nebuvo.
Šeštadienį apie Aliaskoje vykusias derybas D.Trumpas telefonu informavo Ukrainos prezidentą ir kitus Europos lyderius.
Kaip skelbė žiniasklaida, kol kas neaišku, ką tiksliai D.Trumpas aptarė su V.Putinu ir ar kalbėta apie okupuotų Ukrainos teritorijų likimą. Taip pat neaišku, ar JAV prezidentas buvo oficialiai pakviestas vizito į Maskvą.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasGitanas Nausėda

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.