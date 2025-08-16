Lrytas gavo laišką, kuriuo LSDP derybininkai kreipėsi į savus: jau aišku, link kurių partnerių linkstama

„Vis dėlto turime pripažinti, jog akivaizdus ir vis pasikartojantis demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ antagonizmas kito koalicijos partnerio – „Nemuno Aušros“ – atžvilgiu, ultimatyvūs pareiškimai socialdemokratams, pastangos braižyti „raudonas linijas“ užuot ieškant kompromisų yra panašu ne į siekį ir toliau vykdyti koalicinius įsipareigojimus, bet į savanaudišką tikslą išlaikyti užimamas įtakingas politines pareigybes“, – tvirtinama laiške.
Iš laiško turinio galima suprasti, kad LSDP derybinė grupė linkusi koaliciją formuoti su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tačiau galutinį sprendimą sekmadienį priims LSDP taryba.
Lrytas žiniomis, koaliciją su „aušriečiais“ ir valstiečiais labiau linkę palaikyti ir socialdemokratų skyriai, į kuriuos laišku buvo kreiptasi trečiadienį.
Laišką, kuris šeštadienį pasiekė socialdemokratus, gavo ir portalas Lrytas. Pateikiame visą laiško turinį:
„Lietuvos socialdemokratų partija, politinė partija „Nemuno Aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, vykdydamos Lietuvos žmonių valią, išreikštą 2024 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, 2024 m. lapkričio 11 d. pasirašė Koalicijos sutartį bei tapo Koalicijos partneriais.
Per 9 mėnesius darbo kartu partijų suformuota Lietuvos Respublikos Seimo dauguma bei Vyriausybė priėmė reikšmingų sprendimų realizuojant bendrą politinę programą. Tarp jų – gynybos finansavimo didinimas, mokesčių sistemos reforma, antrosios pensijų pakopos reforma, kelių fondo įkūrimas ir kt.
Atsistatydinus Ministrui Pirmininkui Gintautui Paluckui iš koalicinės Vyriausybės vadovo pareigų, LSDP suformavo derybinę grupę ir pradėjo konsultacijas su abiem šios koalicinės Vyriausybės politiniais partneriais. Svarbiausias lūkestis sau ir partneriams buvo išlaikyti stabilumą ir suplanuotų darbų tęstinumą.
LSDP Ministro Pirmininko atsistatydinimą laiko veikiau personaline, o ne visos Vyriausybės ar koalicijos politine krize – Vyriausybės programa vykdoma, darbai nesustojo.
Vis dėlto turime pripažinti, jog akivaizdus ir vis pasikartojantis demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ antagonizmas kito koalicijos partnerio – „Nemuno Aušros“ – atžvilgiu, ultimatyvūs pareiškimai socialdemokratams, pastangos braižyti „raudonas linijas“ užuot ieškant kompromisų yra panašu ne į siekį ir toliau vykdyti koalicinius įsipareigojimus, bet į savanaudišką tikslą išlaikyti užimamas įtakingas politines pareigybes.
Politikoje pareigos visuomet yra svarbios, tačiau dar svarbesni yra įsipareigojimai Lietuvos žmonėms. Jų vykdymas gyvenant nuolatinėje ultimatumų įtampoje tikrai nėra tai, ko šiandien, vertinant visą globalų kontekstą, reikia mūsų šaliai.
Derybinių grupių susitikimų metu iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovų supratome strateginį šios partijos siekį eliminuoti „Nemuno Aušrą“ iš koalicijos ne tiek dėl akcentuojamo „politinio apsivalymo“, bet kaip siekį įtvirtinti savo politinį svorį, kuris leistų tapti lemiamu sprendimų priėmimo veiksniu naujoms kompozicijos koalicijoje.
Visuomet buvome už atvirą diskusiją, už pagarbą vieni kitiems, tačiau dabartinė „Vardan Lietuvos“ elgsena, deja, nėra tai, ko tikimės iš koalicijos partnerių dalykiškai ir atsakingai sprendžiant susidariusią situaciją.
LSDP derybų grupė, baigdama pirmąjį darbo etapą konstatuoja, kad tolesnis šių trijų partijų koalicijos egzistavimas tampa nebeįmanomas. LSDP artimiausiame tarybos posėdyje, atsižvelgdama į skyrių nuomonę, spręs dėl naujos koalicijos suformavimo.
Esame dėkingi abiems koalicijoje drauge su mumis dirbusiems partneriams už iki šiol nuveiktus bendrus darbus ir tikimės, kad išlaikysime pagarbą ir konstruktyvų bendravimą vieni kitų atžvilgiu, o svarbiausiu tikslu liks ne postai, ne pareigos, ne asmeninių ambicijų tenkinimas, bet Lietuvos žmonės.“
LSDP taryba spręsti dėl naujosios koalicijos sudėties rinksis sekmadienį vakare.
