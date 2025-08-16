Signatarui J. Prapiesčiui skyrė valstybinę rentą

Renta signatarui, Vyriausybės sprendimu, skirta nuo šių metų liepos 10 d.
Kaip numato įstatymas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai turi teisę gauti valstybinę rentą, kurios dydis siekia 38,79 proc. Seimo nario pareiginės mėnesinės algos – vidutinis signataro rentos dydis viršija 2,4 tūkst. eurų per mėnesį.
Kaip nurodo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, renta signatarui mokama, jeigu jis negauna kitų draudžiamųjų pajamų – išskyrus uždarbį pagal autorines sutartis už kūrybinę veiklą – ir jeigu jis negauna valstybinės pensijos.