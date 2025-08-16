Žinios, kurios šviečia.
Signatarui J. Prapiesčiui skyrė valstybinę rentą

2025 m. rugpjūčio 16 d. 09:13
Trečiadienį, rugpjūčio 13 d., posėdžiavęs Ministrų kabinetas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Jonui Prapiesčiui skyrė valstybinę rentą.
Renta signatarui, Vyriausybės sprendimu, skirta nuo šių metų liepos 10 d.
Kaip numato įstatymas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai turi teisę gauti valstybinę rentą, kurios dydis siekia 38,79 proc. Seimo nario pareiginės mėnesinės algos – vidutinis signataro rentos dydis viršija 2,4 tūkst. eurų per mėnesį.
Kaip nurodo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, renta signatarui mokama, jeigu jis negauna kitų draudžiamųjų pajamų – išskyrus uždarbį pagal autorines sutartis už kūrybinę veiklą – ir jeigu jis negauna valstybinės pensijos.
