Dėl socialdemokratų sprendimo jau ūžia socialiniai tinklai: „Vertybinė kapituliacija“

Toks socialdemokratų žingsnis jau kelia aistras socialiniuose tinkluose. Politikai, ekspertai, apžvalgininkai primena Seimo rinkimus laimėjusiai partijai jau girdėtus žodžius apie rudenį padarytas klaidas, pabrėždami, kad socialdemokratai tą klaidą, pasilikdami „aušriečius“, ir vėl pakartojo.
Demokratė Agnė Širinskienė feisbuke rašė, kad LSDP priėmė tokį sprendimą, kokį buvo galima nujausti. Pati ji tokią poziciją ji pavadino trumparegiška.
„Pagaliau išsisprendė – kaip ir buvo galima tikėtis, matant dangstomas Palucko varkes, LSDP ir toliau renkasi nieko nekeisti ir koalicijos kiekybę, bet ne esminius kokybinius pokyčius koalicijoje. #varkių_koalicija
Trumparegiška pozicija, bet kartu ir džiaugiuosi, kad demokratams neteks raudonuoti iš gėdos kiekvieną kartą, kai partneriai ką nors prisidirba. O prisidirba pastoviai, kaip matom.
Kiek tai bus stipri ir į darbus orientuota koalicija? Norėtųsi, kad būtų, bet dėl to turiu daugybę abejonių. Koaliciją nepasibodėta sukurti net aiškiai žinant, kad vieno iš koalicijos partnerių, kaip juridinio asmens, atžvilgiu STT atlieka tyrimą dėl neteisėto rinkimų finansavimo. Apie kitus tyrimus-tyrimėlius ir teismus–teismelius jau nebekalbu, nes jie patapę to partnerio kasdienybe kaip duona.
Naujasis LSDP partneris – fragmentuotas savo viduje taip, kad suderina lenkų rinkimų akciją, 6 LVŽS narius, kurie be visų tų savarankiškais koalicijoje norėsiančių būti prielipų, net atskiros frakcijos negalėtų sudaryti ir, žinoma, koja kojon su politiniais procesais nepataikantį Vėgėlę, kaip atskirą respubliką.
Pastarasis jau dabar sako, kad derėsis dėl koalicijos atskirai ir „nei frakcijų sudėtis, nei frakcijų požiūris akmeny neiškaltas“. Matant visą šitą kebeknę galima sakyti, kad 3 plius 1 partnerių koaliciją pakeitė 5 plius 1 koalicija. Tad, žinant koalicijos margumą bei polinkį į populizmą, galima sakyti, kad naujos vyriausybės politinis sezonas bus mažų mažiausiai įdomus. Vien ko verti D. Gaižausko ir D. Šakalienės, I. Vėgėlės ir K. Budro duetai.
Viena ko palinkėčiau naujai susibūrusiai koalicijai – negriauti teisinės valstybės pamatų, gerbti valdžių padalinimo principą ir demokratiją, valstybės institucijas ir teisėsaugos nepriklausomumą.
Antrojo pagal dydį partnerio pasisakymai, deja, bet verčia sunerimti ir bijau, kad pastarųjų dienų feisbukiniai nurodymai teisėsaugai ką tirti ir netirti nuguls įvairių tarptautinių institucijų ataskaitose kaip dar viena dėmė Lietuvai. To labai nesinorėtų“, – teigė A.Širinskienė.
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė LSDP žingsnį pavadino „vertybine kapituliacija“.
„Pagaliau išsigrynino. Vertybinė kapituliacija. LSDP pirmininkas savaitės pradžioje M. Sinkevičius svarstė, ką rinktis – vertybes ar aritmetiką. Socdemai pasirinko vertybes. Taip, vertybes. Tik ne vakarietiškas, o vieną– aklą neapykantą konservatoriams.
Neseniai Žinių radijo laidoje komunikacijos ekspertas Linas Kontrimas abejojo tiek „Nemuno aušros“, tiek ypač valstiečių kairumu ir klausė, o kas juos sieja, kai premjerė pasirinkta iš radikalesnės kairės? Atsakymas ir vėl – aiški neapykanta konservatoriams, Landsbergiams ir panašu – vakarietiškoms vertybėms. Lygiai prieš metus V. Blinkevičiūtė aiškiai ir atvirai įvardino: mūsų rinkėjams nesvarbu, kas bus premjeras, svarbu, kad konservatorių nebeliktų.
Matyt S. Skvernelis labiausiai buvusioje koalicijoje priminė konservatorių. Ramu, atsikratė. Nors galėjo atsisveikinti su Žemaitaičiu ir bent taip atitaisyti randuotą veidą nuo melų ir klaidų.
Demokratai vardan Lietuvos buvo, ar bent jau atrodė vardan Lietuvos. Užgimstanti sąjunga liks tik vardan varymo ant konservatorių. Nebelieka jokių kliūčių grįžti Pakso „šikau ir tapšnojau“ laikams.
Turėsime tiesiog tapšnotojų koaliciją, sustiprintą Tomaševskio, V. Ąžuolo, D. Gaižausko, I. Vėgėlės. Ir tai tokiame slogiame geopolitiniame laike“, – skelbė M.Lingė.
Jis taip pat pateikė sąrašą, kur koalicija dabar galės „tapšnoti“.
„1. Galės tapšnoti ant prokurorės prašymų naikinti neliečiamybes. Nemunaušrietis Bucevičius jau pasakė, kad jos neatsisakys pats. Reikės socialdemokratams grąžinti skolą už Dudėno išsaugojimą. Ko gero net naujoje koalicijos sutartyje nebeliks punkto apie savanorišką imuniteto atsisakymą).
2. Galės tapšnoti ant kriminalinės veiklos. Ikiteisminį tyrimą turinti NA partija legitimizuoja, kad įtariamieji gali be skrupulų toliau valdyti valstybę.
3. Galės stipriau tapšnoti ant tarptautinių sankcijų. Ąžuolo, Jankūno, Vėgėlės, Gaižausko ir co flangas sustiprins sankcijų menkintijų gretas.
4. Galės tapšnoti ant tarptautinės reputacijos. Jau koalicijos vardu galės atsukti nugaras, kai Seimo salėje kalbės iš užsienio atvykę provakarietiški politikai.
5. Galės tapšnoti ant energetinės nepriklausomybės. Pamirškime vėjų jūrų parkus.
6. Galės stipriau tapšnoti ant paramos Ukrainai iniciatyvų. Žemaitaitininkams į pagalbą stos Tomaševskio ir Ąžuolo legionai. Vis dažniau skambės – „nesikiškime“, „rūpinkimės savo žmonėmis“.
7. Galės stipriau tapšnoti ant gynybos stiprinimo. Spekuliuoti apie gynybai išleidžiamų lėšų tikslingumą, kurti abejones apie kuriamų poligonų neskaidrumą.
8. Galės tapšnoti ant propagandos kanalų draudimo, kurių blokavimą V. Tomaševskis vadino cenzūra ir demokratijos erozija. Kai turėjo šansą suburti šviesesnę, LSDP nusprendė burti blogesnę nei buvo. Valstietiškas darinys Seime yra Nemuno aušros papildinys. Na bet opozicija Seime sustiprės ir turės daugiau sąlyčio nei iki šiol. To susitelkimo reikės ginant valstybinį reikalą“, – teigė konservatorius.
LSDP tarybos sprendimą tęsti koaliciją su R.Žemaitaičio „Nemuno aušra“ klaida vadino ir TS-LKD lyderis Laurynas Kasčiūnas. Jis pridūrė, kad tai yra neatsakingas sprendimas šiuo įtemptu metu.
„Tėvynės sąjunga – krikščionys demokratai visada kartojo, kad galėtų suteikti galimybę LSDP Vyriausybei veikti be pavojingų populistų. Atsižvelgiant į šį sprendimą TS-LKD frakcija Seime tikrai nerems Ingos Ruginienės kandidatūros į Ministres Pirmininkes.
Tuo pačiu noriu pabrėžti, kad sprendžiant strateginius klausimus, o ypač nacionalinio saugumo ir gynybos srityse, neleisime R.Žemaitaičiui šantažuoti valstybės. Jei tai bus būtina, atskirais atvejais svarstysime šiose srityse paremti Lietuvai reikalingus sprendimus.
Sauliaus Skvernelio frakcijos pašalinimo iš koalicijos nesureikšminame. Jie patys pergudravo save bandydami sėdėti ant dviejų kėdžių. Šios frakcijos praregėjimas dėl R.Žemaitaičio tik po to, kai pamatė, kad netenka valdžios, nedaro jų jokiais situacijos herojais. Pavėluotas ir nenuoširdus elgesys.
Tikiu, kad Respublikos Prezidentas tvirtindamas Vyriausybės sudėtį užkirs R.Žemaitaičiui galimybę skirti tokius asmenis ministrais, kurie gali kelti abejonių dėl jų kompetencijos ir skaidrumo. Šį procesą, kaip ir kitų R.Žemaitaičio ministerijų vadovų (viceministrų, kanclerių) skyrimą stebėsime itin atidžiai. TS-LKD bei jos frakcija Seime ir toliau aktyviai veiks kaip pagrindinė opozicinė jėga saugodama valstybės interesus bei siūlydama alternatyvius sprendimus“, – rašė L.Kasčiūnas.
Į susiformavusią naujos koalicijos dėlionę sureagavo ir visuomenininkas Andrius Tapinas.
„Socdemai pasirinko. Jie turėjo unikalų šansą įrodyti, kad yra klaidas taisanti ir Vakarų pasaulio socialdemokratijos vertybes ginanti partija, užsitikrinti ilgalaikę pagarbą ne tik tarp savų, bet ir tarp oponentų.
Jie pasirinko geometrine progresija padidinti kriminalo ir antvalstybinio tvaiko kiekį savo naujojoje koalicijoje. Socdemai savo žodį tarė. Dabar pilietinės visuomenės eilė. Ruoškimės“, – rašė jis.
LSDP verdiktą feisbuke apžvelgė ir tinklaraštininkas, buvęs S.Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas.
„Mindaugas Sinkevičius žadėjo rinktis tarp kokybės ir kiekybės. Kadangi jau dabar aišku, kad kiekybė sumažės, reikia suprasti, pasirinkta kokybė? Seimo rinkimų kampanijos metu visi kalbėjo apie grėsmes iš populistinės Nemuno aušros. Ir socdemai, ir valstiečiai, ir prezidentas.
VSD pažyma net užkirto kelią Žemaitaičiui tapti Seimo vicepirmininku, tęsiasi jo teismas, prasidėjo STT ikiteisminis tyrimas dėl partijos finansų. Ir nepaisant viso to, dabar jo įtaka didžiausia. Socdemai be jo palaikymo nepriims nei vieno sprendimo, nes fiziškai neturės kur gauti papildomų balsų. Beje, tas pats su prezidento iniciatyvomis.
Jis paramos prašys konservatorių? „Senos politinės šiuklės“ E.Gentvilo liberalų? O gal demokratų, kuriuos dabar meta iš koalicijos dar ir savo patarėjui pašiepiant?“, – klausė S.Malinauskas.
„Jei (labiau kai) Žemaitaitis bus nuteistas, kas iš koalicijos išdrįs bent žodį pasakyti? Gal prezidentas? Jei teistas nusikaltėlis trenks durimis, koalicijos nebeliks tą pačią akimirką. Net veikiant mažumoje, būtinas daugumos palaikymas, o kur jį gauti?“, – pridūrė jis.
Socialdemokratų partijai, pasak S.Malinausko, tai kainuos daug, bet didžiausias klausimas, kiek tai kainuos valstybei.
„Tik priminsiu, kad tos pačios Nemuno aušros pasitikėjimas šiuo metu svyruoja apie 3 proc., socdemų apie 10 proc. Rinkėjai įvertino sulaužytus pažadus ir atvirą melą. Bendrai situacija kurioziška. Vyriausybė byra dėl socdemų premjero ir jo šeimos kriminalinių reikalų.
Atliktos kratos, sulaikyti įtariamieji, vyksta tyrimai. Ir už tokį „puikų“ darbą socdemai save apdovanoja papildomu Seimo pirmininko postu išmesdami partnerius, kurie nei su teisėsauga, nei su visuomenės pasitikėjimu didesnių problemų neturėjo.
Demokratamas atsiranda galimynės būti vienintele rimta kitokios politikos alternatyva visiems, kurių netenkins valdantieji, bet jie nenorės balsuoti už liberalus ar konservatorius. Manau, tokių bus daug.
Na ir dar laukia valstiečių kailio vertimo šou, nes dabar jau Dainius Gaižauskas galės tiesiogiai koalicijos partnerei Dovilei Šakalienei paaiškinti, ką turėjo galvoje rašydamas apie jos psichiką, Valius Ąžuolas galės savo rinkėjams paaiškinti, kodėl nuėjo palaikyti tų, kuriuos kaltino ekonomikos griovimu, o Aurelijus Veryga tikrai turės argumentų, kodėl didžiausiais melagiais jo partijos pirmininko vadinta Nemuno aušra dabar yra pasitikėjimo verta partnerė koalicijoje“, – rašė S.Malinauskas.
