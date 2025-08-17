Intrigos dėl koalicijos kulminacija: prieš LSDP tarybos posėdį – „socdemų“ vadovybės susitikimas

Nuo 15 val. LSDP būstinėje Vilniaus centre susirinko partijos valdyba. Jos nariai dar keliolika minučių turėjo luktelti laikinojo socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, kuris strigo spūstyse. Apie šį susitikimą viešai neskelbta.
O jau nuo 16:30 val. į nuotolinį posėdį jungsis LSDP taryba – keli šimtai „socdemų“ balsuos, kurį koalicijos variantą pasirinkti.
Iš socialdemokratų būstinės naujienas tiesiogiai praneša Lrytas komanda.
Socialdemokratų dilema
Iki penktadienio vakaro socialdemokratų skyriai galėjo pateikti savo nuomonę, su kuo reikėtų dirbti toliau. Nors viešai skyrių atsakymai neskelbiami, Lrytas žiniomis, daugiau partiečių rinkosi „Nemuno aušrą“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).
Nemažai daliai „socdemų“ įgriso S.Skvernelio bandymas griežti pirmuoju smuiku ir Seimo pirmininko keliamos sąlygos.
Pirmiausia jis reikalavo koalicijos be valstiečių, vėliau – Vyriausybės be ekspremjero Gintauto Palucko, o galiausiai – valdančiosios daugumos be „Nemuno aušros“. Tačiau net ir demokratų negerbėjai pripažįsta, kad jie koalicijoje užtikrina kokybę.
Kita vertus, koalicija be Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vilioja ir tuo, kad socialdemokratai be didesnių ginčų sau galėtų pasilikti Seimo pirmininko postą, kuris jau matuojamas iš kovos dėl premjero kėdės eliminuotam Juozui Olekui.
Socialdemokratai iki paskutinės akimirkos tikėjosi, kad pavyks išsaugoti dabartinį koalicijos su demokratais ir „aušriečiais“ variantą, tačiau galiausiai pripažino, jog tokiu sąstatu dirbti nebepavyks.
Tiesa, tiek viešai, tiek neviešai kai kurie socialdemokratai neslepia nepasitenkinimo bendradarbiavimu su valstiečiais, kurie turi sudarę frakciją su Waldemaro Tomaszewskio lenkais bei Ignu Vėgėle ir Rimu Jonu Jankūnu.
Bet būtent vieninteliai valstiečiai jokių sąlygų dėl galimų koalicijos partnerių nestato, be to, jų pačių Seime yra labai mažai, tad ir kvietimo į koaliciją kaina socialdemokratams būtų nedidelė.
