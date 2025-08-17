Paaiškėjo, kada bus šaukiama neeilinė Seimo sesija

„(Rugpjūčio – ELTA) 21 ir 26 dieną turėtų būti numatyti posėdžiai. Man atrodo, šį vakarą bus galutinai surinkti neeilinei Seimo sesijai reikalingi parašai“, – sekmadienio vakarą žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad naują valdančiąją koaliciją konstruojantys socialdemokratai nutarė kviesti bendram darbui Remigijaus Žemaitaičio vedamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos „valstiečius“.
Naujoji dauguma formuojama po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino skandaluose įsivėlęs tuometis premjeras Gintautas Paluckas. Socdemai į šias pareigas delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę – ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia politikės kandidatūrą Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje – tam bus šaukiama neeilinė Seimo sesija. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Vyriausybė
Rodyti daugiau žymių