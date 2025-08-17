Tai reiškia, kad Sauliaus Skvernelio vadovaujamai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ valdančiosios koalicijos durys užsiveria.
Tai paaiškėjo po sekmadienio vakarą įvykusio partijos tarybos posėdžio.
Seimo pirmininko kėdės norėtų patys
„Koalicijos partnerius mes keičiame, nes atsižvelgiame į situaciją. Įvertinome buvusios koalicijos partnerių elgesį, retoriką, pozicijas“, – partijos sprendimą paaiškino laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Panašu, kad konstatavome, kad tas darbas toje trijų politinių partijų kompozicijoje neįmanomas“, – pridūrė jis.
Anot M.Sinkevičiaus, partijos skyriai labai aiškiai indikavo, kad koalicija turėtų būti keičiama būtent į tokią, kuriai dabar pritarė ir partijos taryba.
Ar valstiečiai į koaliciją atsivestų ir kitus kartu su jais frakcijoje esančius kolegas, M.Sinkevičius tikino kol kas nežinantis.
Taip pat paklaustas, ar darbas su valstiečiais bus konstruktyvesnis nei su demokratais, jis to spėlioti nesiryžo. LVŽS kritikavo ir kai kuriuos valdančiųjų sprendimus, ir tam tikrus ministrus.
„Sunku pasakyti. Spėlionėmis į ateitį sunku užsiimti, nesu aš čia nei Vanga, nei Nostradamas – neatspėsiu. Gyvenimas parodys, ar įmanomas darbas, kaip jis seksis, ar jis bus stabilesnis, ar kaip tik chaotiškesnis.
Mes tikimės, norime ir laukiame stabilumo. Tikimės, kad ir partneriai tą supranta ir to siekia“, – kalbėjo laikinasis LSDP vedlys.
Visgi, pridūrė politikas, kartais galima pastebėti, kad elgsena labai skiriasi esant pozicijoje ir opozicijoje.
„Gal ta elgsena pasikeis į tą stabilumą ir ramybę“, – svarstė partijos pirmininkas.
M.Sinkevičius teigė, kad Seimo pirmininko posto norėtų patys socialdemokratai. Pasak jo, šioms pareigoms puikiai tiktų Juozas Olekas, bet šį klausimą dar reikės spręsti.
Laikinasis LSDP vadovas aiškino, kad dėl koalicijos sutarties norėtųsi sutarti ateinančią savaitę. Su „Nemuno aušra“ socialdemokratai ketina susitikti jau pirmadienį, vidurdienį.
„Nebuvo šnekėta. Jei nesuklysiu, jis, man atrodo, frakcijos seniūnas – gal tų pareigų jam ir pakanka“, – paklaustas, ar numatomos naujos pareigos „aušriečių“ lyderiui R.Žemaitaičiui, svarstė M.Sinkevičius.
Jis taip pat tikino neįsivaizduojantis, kad dabartiniai demokratų ministrai galėtų toliau tęsti savo darbą.
„Turėti Vyriausybės kabinete asmenis, kurie nėra iš koalicinės daugumos, yra gal tiesiog geri, profesionalūs, kompetentingi žmonės, politinė sistema taip neveikia“, – nurodė politikas.
Su S.Skverneliu „išsiskyrė dalykiškai“
M.Sinkevičiaus teigimu, „Nemuno aušra“ kol kas neišreiškė noro gauti daugiau politinių postų, nei turėjo iki šiol.
„Dėl išaugusio apetito mes nieko negirdėjome, ir tikimės, kad tas apetitas bus adekvatus turimų Seimo narių mandatų skaičiui. Ta matematika turi egzistuoti ir ji egzistuoja“, – aiškino jis.
Pats M.Sinkevičius tvirtino balsavęs už palaikymo nesulaukusį koalicijos scenarijų.
„Už tą plačiąją koaliciją, keturių politinių organizacijų“, – nurodė jis.
Su S.Skverneliu LSDP lyderis tikino „tiltų nesideginę“, išsiskyrė dalykiškai.
„Aš nesijaučiu kažkaip ar įžeidęs, ar kažkaip neišgirdęs. Tiesiog mes ir dirbę esame kartu, jis buvo mano Vyriausybės vadovas, aš jo komandos narys, tai tiltai nesudeginti.
Tiesiog gyvenime yra taip, kad kartais tenka rinktis ir bendruomenė pasakė, kokiu kelius mes einame“, – kalbėjo M.Sinkevičius.
Neeilinė Seimo sesija turėtų vykti rugpjūčio 21 ir 26 dienomis.
Nuotaikos pakito
Savo verdiktą, kokios koalicijos norėtų, socialdemokratų partijos skyriai galėjo pateikti iki penktadienio vakaro.
Lrytas žiniomis, daugiau partiečių rinkosi „Nemuno aušrą“ bei LVŽS.
Tokias nuotaikas padiktavo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir jo lyderio, Seimo pirmininko S.Skvernelio ultimatumai.
Dar pareigas einant ekspremjerui Gintautui Paluckui demokratai pareiškė, kad jam neatsistatydinus jie paliks koaliciją. O jau po G.Palucko pasitraukimo, prasidėjus diskusijoms apie naują koaliciją, demokratai patikino nebegalintys dirbti su R.Žemaitaičio vadovaujamais „aušriečiais“.
Tokie išsišokomai socialdemokratus tiesiog įsiutino.
LSDP derybinė grupė su potencialiais koalicijos partneriais susitikinėjo visą savaitę. Patys pirmieji pirmadienį į partijos būstinę atskubėjo „Nemuno aušros“ atstovai, kitą dieną – demokratai, galiausiai pasikalbėti susitikta ir su valstiečiais.
Šeštadienį LSDP koalicijos derybinės grupės partiečiams išplatintame laiške teigiama, kad socialdemokratai nebemato galimybės tęsti darbą esamos valdančiosios daugumos sudėtyje – kartu su „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Tuo metu patys „aušriečiai“ skelbė pasirengę tęsti darbą koalicijoje, tačiau, jų vertinimu, joje negali būti vietos „skaldančioms jėgoms“.
Savo ruožtu LVŽS penktadienį pranešė, jog formuos derybinę grupę, jeigu socialdemokratai pakvies juos į koaliciją.
Vienas iš LSDP lyderių bei derybinės grupės narys Juozas Olekas „Žinių radijui“ teigė manąs, jog kitos savaitės pradžioje valdančiąją daugumą formuojančios partijos jau galėtų pasirašyti naują koalicinę sutartį.