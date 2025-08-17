Po socialdemokratų sprendimo dėl koalicijos – pirmoji S. Skvernelio reakcija

„Apmaudžiausia dėl valstybės ateities“, – komentuodamas LSDP tarybos sprendimą Eltai sakė demokratams „Vardan Lietuvos“ vadovaujantis S. Skvernelis.
„Toks dreifavimas paskui tokias politines jėgas – jis kelia didžiulį iššūkį. Tai, matyt, vienintelis apmaudas“, – pridūrė jis, turėdamas galvoje socialdemokratų apsisprendimą toliau dirbti su „Nemuno aušra“.
Politiko teigimu, jei LSDP tęs bendradarbiavimą su „aušriečiais“, valstybei kils iššūkių.
„Lietuvos valstybei yra iššūkis, kalbant ir apie nacionalinį saugumą. Nes kai kurie asmenys nėra gavę leidimų dirbti su slapta informacija“, – veikiausiai R. Žemaitaitį galvoje turėdamas sakė parlamento vadovas.
Politiko teigimu, situacija nuo tada, kai prezidentas Gitanas Nausėda „Nemuno aušros“ buvimą koalicijoje pavadino klaida, iš esmės nepasikeitė. Todėl, samprotavo jis, tokį LSDP sprendimą galima paaiškinti tik tuo, kad jų ir „aušriečių“ interesai – sutampa.
„Interesų sutapimai viską keičia. Nuo to momento, kai buvo įvardinta, kad koalicija yra klaida, situacija per tuos mėnesius nepagerėjo. Mes matėme balsavimus, kurie susiję su nacionaliniu saugumu... Kokio spaudimo reikėjo, kad būtų gynybai klausimai keliami“, – sakė S. Skvernelis.
ELTA primena, kad naują valdančiąją koaliciją konstruojantys socialdemokratai nutarė kviesti bendram darbui Remigijaus Žemaitaičio vedamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos „valstiečius“.
Naujoji dauguma formuojama po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino skandaluose įsivėlęs tuometis premjeras Gintautas Paluckas. Socdemai į šias pareigas delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę – ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia politikės kandidatūrą Seimui.