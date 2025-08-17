VSAT: pasienyje su Baltarusija į Lietuvą neįleisti 8 neteisėti migrantai

Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 43 migrantus. Tuo metu Lenkijos pareigūnai penktadienį į šalį neįleido 134 neteisėtus migrantus.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1013 neteisėtų migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Lietuvos ir Baltarusijos pasienismigrantai
