Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: pasienyje su Baltarusija į Lietuvą neįleisti 8 neteisėti migrantai

2025 m. rugpjūčio 17 d. 08:26
Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija praėjusią parą apgręžė 8 neteisėtai į šalį patekti mėginusius migrantus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Daugiau nuotraukų (1)
Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 43 migrantus. Tuo metu Lenkijos pareigūnai penktadienį į šalį neįleido 134 neteisėtus migrantus.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1013 neteisėtų migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Lietuvos ir Baltarusijos pasienismigrantai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.