„Čekiukų“ byloje figūruojantis S. Bucevičius įtariamas pasisavinęs beveik 819 eurų

Kaip rodo Seimui adresuotas prokuratūros raštas, su kuriuo susipažino ELTA, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos atliekame ikiteisminiame tyrime S. Bucevičius įtariamas suklastojęs 4 vienetus Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitų, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu, o 7 juridinių, 6 fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir 1 užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
Kreipdamasi dėl politiko neliečiamybės panaikinimo Generalinė prokuratūra nurodo, kad šie galimai suklastoti dokumentai buvo pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, po to S. Bucevičius galimai pasisavino jam patikėtą svetimą, Akmenės rajono savivaldybės administracijai priklausantį turtą – pinigus, kurių bendra suma – 818,88 eurų.
S. Bucevičius penktadienį turėjo būti apklaustas STT kaip specialusis liudytojas, tą pačią dieną buvo paskelbta, kad generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl jo imuniteto panaikinimo.
Kaip ir kiti Seimo nariai, dėl kurių neliečiamybės panaikinimo į parlamentą kreipėsi generalinė prokurorė, „aušrietis“ įtariamas trimis Baudžiamajame kodekse aprašytais nusikaltimais – piktnaudžiavimu, sukčiavimu ir dokumentų klastojimu.
Partijos „Nemuno aušra“ atstovas S. Bucevičius neslepia nuostabos dėl Generalinės prokuratūros prašymo panaikinti jo teisinę neliečiamybę. Politikas teigė negalėjęs duoti išsamių parodymų STT, nes po prokuratūros kreipimosi nebesupranta, koks yra jo statusas tyrime.
„Man keisčiausia arba baisiausia yra, kad esu kviečiamas 13 valandai į Specialiųjų tyrimų tarnybą paaiškinimus duoti, bet 12 valandą ponia Grunskienė praneša, kad kreipsis į Seimą – yra mano, Tomo Martinaičio pavardės. Tai aš visiškai nesuprantu. Dabar ką tik esu išėjęs iš tarnybos (STT – ELTA), negalėjau duoti išsamius parodymus. Aš nebežinau, kuriame statuse esu, kaip čia viskas vyksta“, – Eltai ketvirtadienį pasakojo S. Bucevičius.
Jis akcentavo, kad būtent dėl generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pranešimo apie prašymą panaikinti jo teisinį imunitetą jis esą negalėjo duoti išsamius paaiškinimus.
„Šiandien aš parodymų niekaip negalėjau duoti, net nežinau, kuriame statuse esu. Paprašiau, kad man išaiškintų, kuriame statuse esu ir tada aš galėsiu duoti išsamių parodymų“, – komentavo parlamentaras.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
SkaidrinamSaulius BucevičiusAndrius Tapinas
Rodyti daugiau žymių