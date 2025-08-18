Orai
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugpjūčio 18 d. 07:04
Alfredas Bumblauskas. Būtų gerai žinoti ir dogminį Marijos gerbimo kontekstą
2025 m. rugpjūčio 18 d. 07:04
Alfredas Bumblauskas
Lrytas Premium nariams
Rugpjūčio 15-oji. Žolinė – Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena.
Alfredas Bumblauskas
Žolinė
istorikas
