NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Praėjusį pirmadienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino du rusų orlaivius SU-33 ir SU-24MR.
Antrą kartą NATO naikintuvai kilo penktadienį. Tąkart jie taip pat atpažino ir palydėjo orlaivius SU-33 ir SU-24MR.
Abiem atvejais rusų orlaiviai skirdo maršrutu Rusijos žemyninė dalis–tarptautinė oro erdvė–Rusijos žemyninė dalis.
Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.