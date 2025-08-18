Žinios, kurios šviečia.
Neeilinės sesijos metu Seimas nespręs dėl „čekutininkų“ imuniteto: M. Sinkevičius tvirtina – tai nėra delsimas

2025 m. rugpjūčio 18 d. 15:14
Socialdemokratams į ketvirtadienį šaukiamos neeilinės Seimo sesijos posėdį neįtraukus generalinės prokuratūros prašymų naikinti trijų „čekučių“ bylose įsivėlusių parlamentarų teisinę neliečiamybę, laikinasis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius aiškina – tokia darbotvarkė nereiškia, jog valdantieji delsia spręsti šiuos klausimus.
„Čia nėra kažkoks delsimas – tą tikrai galiu patikinti. Ar galbūt čia yra tik techniniai dalykai, susiję su Seimo statutu – aš tikrai to nežinau“, – pirmadienį žurnalistams tvirtino M. Sinkevičius.
„Tikrai nežinau, ką sako Seimo statutas. Turėjome vidinį pasikalbėjimą, kas išmano geriau Seimo statutą, lyg ir buvo komentaras mano vieno iš kolegų, dirbančio Seime, kad lyg ir tokie klausimai sprendžiami eilinės sesijos metu – bet reikėtų pasitikslinti. Nei teigiu, nei sakau“, – sakė jis.
Seimo statutas numato, kad, šaukiant neeilinę Seimo sesiją, į jos darbotvarkę yra įtraukiami tik neeilinės sesijos iniciatorių pateikti klausimai. Pirmadienį parlamento valdyba patvirtino, jog ketvirtadienį šaukiamoje neeilinėje sesijoje bus tik vienas klausimas – kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės tvirtinimas.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą, prašydama patraukti baudžiamojon atsakomynėn socialdemokratą Tomą Martinaitį ir „aušrietį“ Saulių Bucevičių. Pirmadienį toks kreipimasis gautas ir dėl susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio.
ELTA primena, kad ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., bus šaukiama neeilinė Seimo sesija, kurios metu parlamentarai turėtų apsispręsti dėl kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės tvirtinimo.
