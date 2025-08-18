Prasideda derybos dėl postų: į LSDP būstinę atvyko R. Žemaitaitis

Dabar prasideda antrasis derybų raundas – tariamasi dėl postų ir programinių punktų. Jei dėl visko bus susiderėta, koalicinė sutartis turėtų būti pasirašyta dar šią savaitę.
Lrytas žiniomis, LSDP būstinėje Vilniaus centre nuo 11 val. susitiko „socdemų“ derybinė grupė. Tikslas – pasiderinti pozicijas prieš Remigijaus Žemaitaičio atvykimą. Apie šį pasitarimą viešai skelbta nebuvo.
O jau nuo 12 val. pas socialdemokratus atvyko „aušriečių“ derybininkai – R.Žemaitaitis, Robertas Puchovičius ir Artūras Skardžius.
„Kaip visą laiką mano geros nuotaikos. Ar gali būti blogos nuotaikos? Trys dienos išeiginių buvo, buvo proga pagalvoti, pailsėti, atsigauti“, – dar prieš susitikimą su LSDP derybininkais kalbėjo R.Žemaitaitis.
Ar reikalaus Seimo pirmininko posto, politikas neatsakė, tačiau davė suprasti, kad jį paliks socialdemokratams. Šis klausimas esą jau išspręstas prieš dvi savaites. O kokie planai dėl ministrų?
„Visą laiką pas Žemaitaitį yra vienas kitas planas sugalvotas. Bus plenarinis posėdis, prisieks nauja premjerė, ir pamatysime“, – nedetalizavo jis.
„Neskubėkite įvykiams už akių. Tie, kurie skubėjo įvykiams už akių, šiandien jau nebeskuba niekur“, – pridūrė R.Žemaitaitis, omeny greičiausiai turėdamas Sauliaus Skvernelio demokratus, dėl savo ultimatumų likusius už koalicijos borto.
Dabar „aušriečiams“ priklauso trys ministerijos – Aplinkos, Žemės ūkio ir Teisingumo. Tačiau visoms joms vadovauja nepartiniai asmenys. Toks buvo prezidento Gitano Nausėdos reikalavimas, kuris, rodos, nesikeičia. R.Žemaitaitis anksčiau neslėpė siekiantis į ministerijų vadovų postus skirti savus asmenis.
„Mūsų reikalavimai, kad liktų ta pati koalicinė sutartis, keletu nuostatų papildyti norime, kur jau buvom su tuometiniu premjeru Gintautu Palucku aptarę, pamatę, kad tikrai klaidą padarėm, kai neįtraukėm į Vyriausybės programą“, – nurodė jis.
Anot R.Žemaitaičio, po susitikimo su LSDP derybininkais rinksis „Nemuno aušros“ valdyba, kuri ir nuspręs, ar priimti socialdemokratų kvietimą į koaliciją.
Primename, kad sekmadienį socialdemokratams nusprendus į koaliciją kviesti „Nemuno aušrą“ ir LVŽS, kvietimo nebesulaukė S.Skvernelio demokratai. Jie keliaus dirbti į opoziciją.
S.Skvernelis neteks ir Seimo pirmininko posto. Jį socialdemokratai jau matuoja Juozui Olekui.
koalicijaVyriausybėNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių