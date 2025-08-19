Žinios, kurios šviečia.
A. Skaisgirytė: naujasis Lenkijos prezidentas artimiausiu metu ketina lankytis Lietuvoje

2025 m. rugpjūčio 19 d. 08:51
Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigia, kad artimiausiu metu yra planuojamas naujojo Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vizitas Lietuvoje.
„Rengiamas prezidento Nawrockio vizitas Lietuvoje pačiu artimiausiu metu. Žinome, kad jis yra pažadėjęs, kad jo pats pirmasis vizitas turi būti į Vašingtoną, tam vizitui jau yra (numatyta – ELTA) data, o po Vašingtono, Europoje, manome, kad pirmas vizitas bus į Lietuvą“, – „Žinių radijui“ teigė A. Skaisgirytė.
Šalies vadovo patarėja pabrėžė, kad Prezidentūra su K. Nawrockio komanda palaiko labai šiltus santykius.
„Prezidentas Nausėda pasveikino išrinktąjį prezidentą Nawrockį sekančią dieną po rinkimų, tikrai įvyko labai šiltas pokalbis. Na o su Nawrockio komanda palaikome labai glaudų ryšį“, – sakė prezidento patarėja.
ELTA primena, kad Pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 d. antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. Pastarasis tąkart surinko 49, o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.
