A. Skaisgirytė: po rinkimų R. Žemaitaičio antisemitinė retorika sumažėjo

„Ši ataskaita reflektuoja situaciją, kuri buvo 2023 m., dar iki mūsų rinkimų. Kaip ponas Žemaitaitis elgėsi po rinkimų, po atėjimo į valdančiąją koaliciją – jo retorika gerokai sumažėjo. Taip pat ir jo antisemitinė retorika. Tai nėra kažkoks pateisinimas, tiesiog konstatuoju tai, ką matau viešojoje erdvėje“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė A. Skaisgirytė.
„Kiekvienoje šalyje galima atrasti vienokių ar kitokių trūkumų, siejamų su demokratija ir žodžio laisve, išraiškos laisve, taip pat ir antisemitizmo protrūkiais. Lietuva čia nėra išimtis. Antisemitizmas, deja, kaip bebūtų keista, net ir po Antrojo pasaulinio karo, po Holokausto, vis dar kelia galvą ir ne tik Lietuva, bet ir kai kurios kitos Europos šalys gavo šią pastabą“, – akcentavo ji.
JAV valstybės departamento kasmetinėje ataskaitoje apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje teigiama, kad R. Žemaitaitis „skelbė antisemitinį turinį“, žemino žydų kaip žmonių grupės orumą ir „kurstė neapykantą tautybės pagrindu“. Taip pat primenama apie politikui nepalankų Lietuvos Konstitucinio Teismo sprendimą ir jo atsistatydinimą iš Seimo nario pareigų.
ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis parlamentaras R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose ir vėl buvo išrinktas į parlamentą.
„Nemuno aušrai“ sėkmingai pasirodžius praėjusių metų rudenį vykusiose parlamento rinkimuose, aštrios diskusijos dėl šio politiko pasisakymų atsinaujino, nes socialdemokratų partija pakvietė jį jungtis prie formuojamos valdančiosios daugumos. Tokį sprendimą tuo metu Vilijos Blinkevičiūtės bei Gintauto Palucko lyderiaujami socialdemokratai priėmė nepaisant viešos kritikos.
R. Žemaitaičio prisijungimą prie daugumos klaida pavadino ir prezidentas Gitanas Nausėda, ir Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis. Savo ruožtu vienas socialdemokratų lyderių, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius taip pat ne kartą išreiškė abejonę dėl šios partijos buvimo valdančiųjų gretose.
Visgi G. Paluckui atsistatydinus iš premjero pareigų ir M. Sinkevičiui laikinai perėmus vadovavimą LSDP, Jonavos mero laikysena dėl „Nemuno aušros“ sušvelnėjo.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba į naujos sudėties valdančiąją koaliciją kviesti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos vedamą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS) nusprendė sekmadienį
Savo ruožtu Prezidentūra sušvelnino savo toną dėl „Nemuno aušros“. Vyriausiasis prezidento patarėjas Frederikas Jansonas pritarė krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei, pareiškusiai, kad 9 mėnesiai valdžioje parodė, jog „Nemuno aušros“ rizikos vertinimas yra žemesnis.
