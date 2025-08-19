G. Nausėda sveikina JAV įsipareigojimą dėl Ukrainos saugumo: tai būtina paversti realybe

„Prezidentas sveikina JAV įsipareigojimą prisidėti prie saugumo garantijų Ukrainai ir pabrėžia, kad šiuo metu būtina skubiai paversti saugumo garantijas praktine ir karine realybe“, – rašoma po nuotolinio „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo išplatintame Prezidentūros pranešime.
Prezidentas taip pat pažymi, kad nėra jokios kitos alternatyvos atgrasyti Rusiją nuo būsimos agresijos – tik savo tėvynę ginančios gerai apmokytos ir pakankamo dydžio Ukrainos ginkluotosios pajėgos.
G. Nausėda laikosi pozicijos, kad spaudimas Rusijai turi būti tęsiamas ir kad ES turi kuo greičiau priimti 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą.
„Kremlius nenusipelnė jokių sankcijų sušvelninimo, nežengė jokių žingsnių, kad būtų pasiekta teisinga ir tvari taika“, – rašoma pranešime.
Antradienį G. Nausėda dalyvavo „Norinčiųjų koalicijos“ nuotoliniame susitikime. Jame buvo aptartas pirmadienį Vašingtone įvykęs JAV ir Ukrainos prezidentų susitikimas, prie kurio prisijungė ir Europos didžiųjų šalių lyderiai, NATO generalinis sekretorius bei Europos Komisijos pirmininkė.
Iniciatyvos suburti vadinamąją „Norinčiųjų koaliciją“, prie kurios jungtųsi šalys, pasirengusios pasiųsti karių į taikdarių misiją, jei būtų sudaryta taikos sutartis tarp Rusijos ir Ukrainos, ėmėsi Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
JAVRusijos grėsmėRusijos agresija
Rodyti daugiau žymių