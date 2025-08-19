G. Nausėdos patarėja: prezidentas yra iš esmės yra patenkintas užsienio reikalų ministro darbu

„Prezidentas iš esmės yra patenkintas užsienio reikalų ministro darbu. Jo išsakytos pastabos yra greičiau palinkėjimas ateičiai. Tai yra tos vietos, į kurias reikia atkreipti didesnį dėmesį“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė A. Skaisgirytė.
Praėjusią savaitę G. Nausėda sakė, kad turi pastabų visiems dabartiniams ministrams, tarp jų ir anksčiau jo patarėjo pareigas ėjusiam laikinajam užsienio reikalų ministrui K. Budriui. Pasak šalies vadovo, klausimų kelia kandidatų į ambasadorių pareigas trūkumas.
„Dėl komandos, dėl diplomatinių atstovybių ir dėl to, kad pastaruoju metu jaučiame tam tikrą kandidatų, kurie galėtų užimti atsakingas ambasadoriaus pareigas, badą“, – LNK televizijai teigė G. Nausėda.
Savo ruožu A. Skaisgirytė sako, kad tokių įsisenėjusių problemų neįmanoma išspręsti per 8 mėnesius.
„Žinoma, kad per 8-is šios Vyriausybės gyvavimo mėnesius neįmanoma išspręsti tų problemų, kurios diplomatinėje tarnyboje kaupėsi metų metais. Tikrai viena iš tokių problemų yra, kai pradedame ieškoti diplomatinių atstovų – rotacija turi vykti“, – sakė prezidento patarėja.
Pastarosiomis savaitėmis diskutuojama, kokie bus pokyčiai Vyriausybėje, kai po Gintauto Palucko atsistatydinimo atsinaujina valdančioji koalicija.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas.