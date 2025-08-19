Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

G. Paluckas išsikraustė iš premjerui skirtos rezidencijos Turniškėse

2025 m. rugpjūčio 19 d. 10:39
Iš premjero pareigų atsistatydinęs Gintautas Paluckas išsikraustė iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse, sako Vyriausybės kanceliarija.
Daugiau nuotraukų (3)
„Taip, Gintautas Paluckas iš rezidencijos išsikraustė“, – Eltai siųstame atsakyme teigė Vyriausybės kanceliarija.
Tuo metu kandidatė į premjeres Inga Ruginienė dar nenusprendė, ar keltųsi į Turniškes, jei jos kandidatūra būtų patvirtinta Seime.
Pasak politikės, šiuo klausimu reikia pasitarti su šeima bei sulaukti parlamento sprendimo.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
 
Gintautas PaluckasTurniškėsrezidencija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.