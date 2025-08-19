G. Palucko brolis D. Paluckas apskundė teismo sprendimą jį suimti

„D. Paluckas apskundė sprendimą jam skirti kardomąją priemonę – suėmimą“, – Eltai patvirtino Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.
Koks yra D. Palucko skundo turinys, ko jis prašo, neviešinama. Įtariamojo skundą nagrinės Vilniaus apygardos teismas.
Praėjusią savaitę Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį tenkino prokuratūros prašymą ir leido nusikalstamomis veikomis įtariamą D. Palucką suimti mėnesio laikotarpiui.
Anksčiau LNK žinios paskelbė, kad tiriant galimas nusikalstamas veikas Palangoje buvo sulaikytas D. Paluckas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praėjusią savaitę pranešė, kad ikiteisminiame tyrime dėl įmonės „Garnis“ veiklos sulaikyti dar keturi asmenys.
Tiriant bylai reikšmingas aplinkybes, tarnybos pareigūnai atliko ne mažiau 10 kratų Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse, įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo patalpose, automobiliuose. Kratų metu buvo paimti tyrimui reikalingi dokumentai bei kiti svarbūs daiktai.
„Per kratas sulaikyti dar 4 asmenys, jiems įteikti pranešimai apie įtarimus, sprendžiami klausimai dėl kardomųjų priemonių skyrimo“, – teigiama FNTT pranešime spaudai.
FNTT atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, susijusio su bendrovės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola, bei galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo bendrovei „Dankora“ galimai apgaule įgijus daugiau nei 136 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, galimo papirkimo bei kyšininkavimo ,įtariant, kad veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
Anksčiau skelbta, kad atliekant minėtą ikiteisminį tyrimą, rugpjūčio pradžioje, buvo sulaikytas įmonės „Dankora“ direktorius Kostas Mikalajūnas.
Liepos pabaigoje pareigūnai atliko dešimtis kratų ir kitų procesinių veiksmų bendrovės „Dankora“ projekto įgyvendinimo vietoje, įmonės registracijos vietoje, įmonės direktoriaus K. Mikalajūno ir akcininkų gyvenamosiose patalpose, automobiliuose, kitose tyrimui reikšmingose vietose, paimti tyrimui reikalingi dokumentai, kiti daiktai. Anot tarnybos, kratos taip pat atliekamos kitose galimai susijusiose Lietuvos įmonėse.
Danas PaluckasGintautas Paluckasapskundė sprendimą
