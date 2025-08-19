LVŽS koalicijos derybinę grupę papildys I. Vėgėlė, LLRA-KŠS nariams atstovaus valstiečiai

„I. Vėgėlė pageidauja eiti. Jis rytoj eina kartu su valstiečių valdyboje patvirtinta derybine grupe“, – Eltai po antradienį vykusio Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos posėdžio sakė seniūnė Aušrinė Norkienė.
Derybinėje grupėje, LVŽS valdybos sprendimu, deleguoti partijos pirmininkas Aurelijus Veryga, A. Norkienė, Seimo nariai Valius Ąžuolas, Dainius Gaižauskas, Raseinių meras Arvydas Nekrošius ir buvęs parlamentaras Jonas Jarutis.
„LLRA-KŠS įgaliojo valstiečius atstovauti jiems, nes pasitiki, mato, kad jiems nėra būtinybės eiti“, – teigė parlamentarė.
Pasak A. Norkienės, antradienį vykusiame frakcijos posėdyje buvo aptarta bendra pozicija, kurią derybininkai turėtų išsakyti susitikimo su valdančiąją daugumą buriančiais socialdemokratais metu. Tiesa, konkrečių LVŽS siūlymų politikė neatskleidžia.
„Tikrai nekonkretinsiu, kadangi (…) derybos vyksta gyvai, ne per žiniasklaidą, ne per ekranus (…). Svarbiausia, kad mes tarpusavyje susitarėme pozicijas ir su jomis rytoj keliaujame“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“, o trečiadienį rengiamas susitikimas su LVŽS derybine grupe.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.