Mirė atsargos pulkininkas Č. Šlėgaitis

„Su giliu liūdesiu pranešu, kad šiandien mirė atsargos pulkininkas Česlovas Šlėgaitis. Amžiną atilsį. Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams“, – pirmadienio vakarą rašė V.Malinionis.
Lrytas žiniomis, Č.Šlėgaitis mirė po sunkios ligos.
Č.Šlėgaitis gimė 1959 m. balandžio 1 d. Jurbarko rajono Smukučių kaime. Atkūrus nepriklausomybę aktyviai dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje Jurbarko krašte. 1990 m. rudenį buvo priimtas į KAD Pasienio apsaugos tarnybos Jurbarko rajono pasienio patrulinės tarnybos baro pamainos viršininko pareigas.
1991 m. buvo SKAT Marijampolės rinktinės Jurbarko kuopos vadu, 1991 m. rudenį perkeltas tarnauti į „Geležinio Vilko“ mokomojo junginio naujai kuriamą greitojo reagavimo vienetą Jurbarke, ėjo būrio vado, vėliau – kuopos vado pareigas. Šio vieneto pagrindu 1992 m. sukurtas Tauragės motodesantinis batalionas, kuriame pradėjo eiti bataliono štabo viršininko pareigas, 1994–1996 m. – bataliono vado pareigas.
1994 m. baigė Vroclavo (Lenkija) aukštosios karo mokyklos dalinių vadų kursus.
1996–1998 m. studijavo Varšuvos (Lenkija) Nacionalinėje gynybos akademijoje, baigė sausumos pajėgų štabo karininko magistrantūros studijas.
1998 m. paskirtas į naujai kuriamos brigados „Žemaitija“ štabą, ėjo brigados vado, vėliau – šios brigados štabo pagrindu sukurtos Vakarų karinės apygardos vado pareigas.
2002 m. mokėsi Kanados Camp Borden karinės bazės kalbų mokykloje. 2004 m. buvo išsiųstas su karine misija į Iraką. 2005–2009 m. kaip gynybos atašė tarnavo diplomatinėje misijoje Maskvoje.
2009 rudenį išleistas į atsargą, pulkininkas leitenantas.
Už tarnybą Krašto apsaugos sistemoje 1991–2009 m. skatintas: LŠS ženklu „Parlamento gynėjams – už drąsą ir pasiaukojimą“, „Sausio 13-osios“ medaliu, vardiniu ginklu, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ garbės ženklu, Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių medaliu, LŠS „Šaulių žvaigždės“ medaliu, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, KAS proginiu „Stojimo į NATO“ medaliu, KAS medaliu „Už nuopelnus“, kariuomenės vado daiktine dovana, tris kartus – krašto apsaugos ministro padėkomis.
Č.Šlėgaitis 2012 m. yra dalyvavęs Seimo rinkimuose, 2015 – savivaldos rinkimuose. Tarnavo Kęstučio batalione.