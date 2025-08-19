N. Dirginčienė neatvyko į savo „čekiukų“ bylą, prokuroras jos byloje pareiškė 677 eurų ieškinį

Prokuroras Darius Valkavičius teismui pateikė civilinį ieškinį – jis teismui pranešė, kad merė savivaldybei dar neatlygino 677 eurų žalos. Prokuroro teigimu, merė yra atlyginusi daugiau nei 5 tūkst. eurų žalos iš daugiau nei 6 tūkst. eurų, baudžiamosios bylos duomenimis, padarytos žalos.
Kadangi savivaldybės administracija merės byloje ieškinio nereiškė, prokuroras nusprendė ginti savivaldybės interesus savo iniciatyva.
Dėl ieškinio prijungimo teismas spręs kituose posėdžiuose.
Socialdemokratų partijoje narystę sustabdžiusi ilgametė kurorto merė R. Dirginčienė turėjo stoti prieš teismą dėl kaltinimų pasisavinus daugiau nei 6,3 tūkst. eurų savivaldybės lėšų. Vis dėlto, teismą pasiekė prašymai atidėti bylos nagrinėjimą.
Birštono rajono savivaldybės tinklalapyje viešai skelbiama, kad antradienį, 9 val., N. Dirginčienė dalyvaus pasitarime su vicemeru ir administracijos direktore, o 14 val. dalyvaus Finansų ir biudžeto komiteto posėdyje.
Kauno apygardos teismas posėdį rengė 13 val. 15 min.
Teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis Eltą informavo, kad rugpjūčio 6 dieną buvo gautas N. Dirginčienės advokato Gintaro Černiausko prašymas dėl posėdžio atidėjimo, vėliau, rugpjūčio 11 dieną advokatas G. Černiauskas atsiuntė kitą prašymą, kuriame nurodė, kad bylą reiktų atidėti dėl merės užimtumo.
Jeigu priežastys, dėl kurių šalys neatvyksta laikomos nesvarbiomis, teismas proceso dalyviui gali skirti baudą, atvesdinimą.
Nors merė neatvyko į bylą, posėdyje pasirodė kaltinamosios advokatas Gintaras Černiauskas, tuo labai nustebinęs teisėją Juditą Sungailaitę.
Advokatas anksčiau buvo pateikęs informaciją teismui, kad posėdyje nedalyvaus dėl užimtumo, todėl jis prašė merės, kad ji nevyktų į bylos posėdį.
„Šiandien atvykote. Kodėl neinformavote ginamosios, kad atvyksite? Jeigu jūs esate, būtume galėję pradėti“, – stebėjosi teisėja J. Sungailaitė.
Advokatas teisinosi, kad ir vakar, ir rytoj turėjo dalyvauti kitų bylų posėdžiuose, tačiau planai pasikeitė.
Merė su kaltinimais nesutinka
Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), 2019–2021 m. laikotarpiu N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, manoma, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos įsigijimo, transporto priemonės remonto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Tyrimo metu nustatyta, kad tuometinė tarybos narė, klastodama tarybos narės išlaidų ataskaitas ir jas pateikdama savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 6 tūkst. 317 eurų, priklausiusių Birštono savivaldybės administracijai.
67 metų N. Dirginčienė taip pat kaltinama tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jos, kaip tarybos narės, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos.
„Aš su kaltinimais, man pareikštais, kategoriškai nesutinku ir nuo pat pradžių juos neigiau ir nesutikau. Dabar tikrai nekomentuosiu. Manau, kad teismuose išsiaiškinsime“, – Eltai yra sakiusi merė.
Jau nuteistos dvi tarybos narės
„Čekiukų“ bylose dėl neteisėto lėšų gavimo iš Birštono savivaldybės administracijos jau yra nuteistos dvi tuometės Birštono tarybos narės – Roma Žentelienė ir Daina Zdanavičienė. Nuosprendžiai abiejų bylose jau yra įsiteisėję.
Kaip skelbė prokuratūra, baudžiamosios bylos duomenimis, nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. rugsėjo mėn. D. Zdanavičienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tarybos narė, klastodama išlaidų ataskaitas ir jas pateikdama savivaldybei, apgaule savo naudai įgijo beveik 4 tūkst. 447 eurus, priklausiusius Birštono savivaldybės administracijai, šias išlaidas sudaro kitų asmenų kvitai už kurą degalinėse.
Kadangi 54 metų politikė žalą atlygino, kaltę pripažino, jos byla buvo baigta baudžiamuoju įsakymu. Pripažindamas tarybos narę kalta dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais, teismas trečdaliu sumažino baudą ir vietoje 13,5 tūkst. eurų baudos skyrė 9 tūkst. eurų baudą.
Liepą Lietuvos apeliacinis teismas atmetė už piktnaudžiavimą, sukčiavimą ir dokumentų suklastojimą nuteistos Birštono savivaldybės tarybos narės R. Žentelienės apeliacinį skundą.
Kaip pranešė Apeliacinis teismas, politikei teks sumokėti 7,5 tūkst. eurų baudą, ji taip pat negalės trejus metus būti renkama ar skiriama į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
Apeliacinis teismas konstatavo, kad R. Žentelienė daugiau kaip dvejus metus išmokų avanso apyskaitose sąmoningai nurodydavo ne tik duomenis apie tarybos nario išlaidas, kurių atlyginimas buvo galimas pagal teisės aktus, bet ir išlaidas, kurios negalėjo būti atlygintos ar buvo patirtos ne jos, bet kitų asmenų (artimųjų, pažįstamų ir nepažįstamų asmenų), panaudojant skirtingas mokėjimo priemones ir nuolaidų korteles.
„Šiuos suklastotus dokumentus pateikdama Birštono savivaldybės administracijos atsakingam skyriui, ji neteisėtai gavo ir pasisavino šios administracijos turtą – 1 694,67 euro“, – teigiama Apeliacinio teismo pranešime spaudai.
Kurortui vadovauja 17 metų
2005 m. N. Dirginčienė buvo paskirta Birštono savivaldybės administracijos direktore, o kurortui vadovauja nuo 2008 m.
Savo biografijoje politikė skelbia, kad 1985–1990 m. ir nuo 1995 m. iki dabar yra renkama Birštono miesto ir savivaldybės tarybos nare.
Nuo 1997 m. N. Dirginčienė – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narė, nuo 2007 m. šios partijos Birštono skyriaus pirmininkė. N. Dirginčienė taip pat užėmė aukštas pareigas LSDP: nuo 2015 m. ji – LSDP valdybos narė, LSDP pirmininko pavaduotoja.
Politikė ne pirma kartą atsiduria teismo kaltinamųjų suole – 2010 m. Birštono merė jau buvo sulaukusi kaltinimų dėl galimo savivaldybės turto pasisavinimo, tačiau teismai ją išteisino. Šios bylos tyrimo metu ji buvo laikinai nušalinta nuo pareigų.
Minėtą bylą dėl turto pasisavinimo taip pat tyrė STT. Jos pareigūnai atliko kratas Birštono savivaldybėje ir Socialdemokratų partijos Birštono skyriaus būstinėje.
Tąkart į teismus N. Dirginčienę atvedė kėdžių pirkimas – buvo įtariama, kad savivaldybė už 2 tūkst. litų įsigijo baldų, bet jie atsidūrė LSDP Birštono skyriaus patalpose.
SkaidrinamBirštonasBirštono savivaldybė
