Po susitikimo su G. Nausėda – R. Šadžiaus pranešimas: užtikrinau prezidentą

„Turėjome turiningą pokalbį su jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentu, turėjau garbės kaip laikinasis šalies ministras pirmininkas užtikrinti prezidentą, kad, nors ir laikinoji, Vyriausybė aktyviai dirba, kad valstybės valdymas eina savo vaga ir mes turime skubių darbų, kuriuos mes turime padaryti“, – žurnalistams antradienį, po susitikimo su prezidentu, sakė R. Šadžius.
„Vienas iš jų – tai yra parengti medžiagą Seimo rudens sesijai. Rytoj Vyriausybės posėdyje Vyriausybė patvirtins Vyriausybės siūlymus, siūlomų svarstyti teisės aktų Seimo rudens sesijoje sąrašą“, – pridūrė jis.
Todėl R. Šadžius susitikimo su šalies vadovu metu teigia užtikrinęs, kad laikinoji Vyriausybė naujajam Ministrų kabinetui darbus perduos sklandžiai.
„Tai Vyriausybė veikia. Prezidentą užtikinau, kad mes ir toliau sklandžiai veiksime ir perduosime šalies valdymą naujai suformuotai Vyriausybei, kada ji prisieks Lietuvos Respublikos Seime“, – pabrėžė jis.
Laikinai ministro pirmininko ir finansų ministro pareigas šiuo metu einantis R. Šadžius, paklaustas, ar jo neslegia šios naujos pareigos, pabrėžė, kad pavestus darbus siekia atlikti sąžiningai.
„Vyriausybė turi dirbti. Ir tie žmonės, kurie dirba, nors jų pareigų prierašas yra laikinai einantys pareigas, jie visi atlieka šias pareigas sąžiningai ir aš taip pat stengiuosi tai daryti“, – teigė jis.
Liepos pabaigoje Gintautui Paluckui atsistatydinus iš premjero pareigų, Vyriausybės vadovo pareigas prezidentas laikinai pavedė eiti R. Šadžiui. Tiesa, Ministrų kabinetui atsistatydinus, politiniuose užkulisiuose keliami klausimai dėl R. Šadžiaus galimybių tęsti darbus finansų ministro kėdėje.
Praėjusią savaitę šalies vadovas pasirašė dekretą, kuriuo teikia socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas.
Savo ruožtu Seimas dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Gitanas NausėdaRimantas ŠadžiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
