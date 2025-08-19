Žinios, kurios šviečia.
Prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė

2025 m. rugpjūčio 19 d. 07:55
Vėlų pirmadienio vakarą prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė.
Kaip skelbia Policijos departamentas, apie 23 val. 50 min. Kaišiadoryse, Beržyno gatvėje, prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė.
Kaišiadorių ligoninės vadovas Linas Vitkus informaciją apie įvykį Eltai žadėjo pateikti vėliau.
Surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo.
Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų
KaišiadorysLigoninėnaujagimis

