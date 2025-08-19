„Paženklintas krauju“: Lietuvoje čia daugiau niekada nenaudos raudono kilimo

Paskelbta, kad kultūros centras daugiau nebenaudos raudono kilimo.
„Regint pastarųjų dienų aktualijas, tampa akivaizdu, kad raudonas kilimas nebėra garbingų svečių sutikimo simbolis. Nuo šiol jis asocijuojasi su karo nusikaltėlių, agresorių, diktatorių ir teroristų pasirodymu, – rašoma centro feisbuko paskyroje. – Utenos kultūros centras atsisveikina su raudonu kilimu. Mums tai nebėra pagarba ir iškilmingumas, o krauju paženklintas ženklas, praradęs bet kokią kilnumo prasmę.“
Apie tai Utenos kultūros centras paskelbė po V.Putino vizito Aliaskoje, kur Rusijos lyderis susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Būtent Amerikos teritorijoje V.Putinui ir buvo patiestas raudonas kilimas. Karą Ukrainoje pradėjęs ir tęsiantis Kremliaus vadas buvo sutiktas plojimais ir šypsenomis.
Tiesa, po šiuo Utenos kultūros centro įrašu pasipylė ir dviprasmiški komentarai.
Vieni uteniškiai gyrė tokį sprendimą, tačiau nemažai jų liejo kritiką.
Į kritiką sureagavo ir anksčiau uteniškių rinktas buvęs Seimo narys Edmundas Pupinis.
„Sveikinu šį simbolinį kultūros cento veiksmą. Ir ne svarbu, ar šis kilimas bus išmestas ar paliktas, tačiau didžiuosi, kad ir Utenoje yra žmonių sekančių pasaulio politinius įvykius ir į tai aktyviai reaguojančių. Gaila, kad kai kas šią simbolinę akciją suprimityvina iki meilės raudonai spalvai. Suprantama, kai kam ji nuo sovietmečio yra labai brangi. Šiuo atveju esmė juk visai ne kilimas ar kilimo spalva.
Tikrai nemanau, kad to nesupranta ją komentaruose ginantys. Juk visiems aišku, kad tą spalvą ir raudono kilimo prasmę pažemino juo žengę pasaulio monstras ir žudikas vedamas nežinia kokią pasaulio ateity projektuojančio žmogystos.
Žmogystos, kuris už dolerį, brangiuosius metalus ar jį persekiojančios praeities nusiteikęs parduoti bet ką, net ir savo supuvusią sąžinę. Gaila, kad daug kas vis dar ilgisi tų raudonųjų spalvų žavesio. Beja, prisiminus Lietuvos istoriją ir 1918-ųjų valstybės vėliavos spalvų parinkimo peripetijas, raudonos splvos (nors ji su vyčiu yra ne raudonos bolševikinės spalvos o karmino arspalvio) buvo atsisakyta vien todėl, kad raudoną spalvą buvo pasirinkę galvažudžiai bolševikai.
Suprantama, kad laikas užgydo žaizdas ir vytis karmino atspalvio fone sugrįžo, tačiau tikiuosi, kad bolševikinė raudona niekada nesugrįš. Taip pat keistai skamba kai kurių pasisakymai, kad kultūra, o tai pat ir sportas nieko bendro neturi su politika. Deja, brangieji, pasižiūrėkite kaip elgiasi rusijos imperiją bandantys atkurti putino galvažūdžiai. Ten jau senai nebelikę kultūros be politiko“, – rašė E.Pupinis.
Vladimiras PutinasAliaskakaras Ukrainoje
