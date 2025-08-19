W. Tomaszewskis paaiškino, kodėl derybinėje grupėje nebus lenkų atstovų: ką perduos?

Socialdemokratų į koaliciją pakviesta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) Seime sudaro jungtinę frakciją su trimis LLRA-KŠS atstovais, taip pat Ignu Vėgėle bei Rimu Jankūnu.
Antradienio popietę W.Tomaszewskio vadovaujama partija susitiko ir su pačiais valstiečiais. LLRA-KŠS į derybas pasiūlė nusinešti kelis jiems svarbius punktus – pavyzdžiui, vaiko pinigų didinimo, didesnio finansavimo savivaldybės keliams klausimus.
„Rytoj bus pirmas derybų raundas – šiandien kalbėjome tik apie programines nuostatas. Reikėjo suderinti, ten nemažai prirašyta, trys lapai iš visų sričių“, – nurodė W.Tomaszewskis.
Jo teigimu, sąlyčio taškų su valstiečiais tikrai yra.
„Dėl programinių dalykų pas mus visada buvo daug sutapimų su valstiečiais. Dėl mokesčių politikos gal per daug ir neįsigilinome – suprantame, kad čia daug nepakeisi, nepadarysi reformos po reformos.
Sutarėme, kad derybas vesime kartu, ponas A.Veryga patarpininkaus derybinėje grupėje, ir ar mes būsime vieną kitą kartą, ar nebūsime, jis atstovaus mūsų pozicijai“, – aiškino W.Tomaszewskis.
Tiesa, su socialdemokratais trečiadienį keliauti susitiks derybinė grupė, kurioje yra daugiausia valstiečių atstovų.
Lrytas jau rašė, kad ją sudarys Aurelijus Veryga, Dainius Gaižauskas, Aušrinė Norkienė, Jonas Jarutis, Arvydas Nekrošius ir Valius Ąžuolas. Prie grupės jau taip pat prisijungė ir I.Vėgėlė.
Lenkų rinkimų akcijos atstovo ten nebus, tačiau W.Tomaszewskis to nesureikšmina – esą į tolesnius žingsnius jo bendražygiai įsitrauks.
„Mes tik rytoj nedalyvausime, kadangi rytoj bus apsiribota tik programa. Jeigu bus sąlyčio taškų, tada bus kiti veiksmai – ketvirtadienį renkamės Seime, bus Seimo posėdis, turėsime ir savo antrą ratą“, – Lrytas sakė LLRA-KŠS vadovas.
Pasak W.Tomaszewskio, žmonių derybinėje grupėje jau ir taip nemažai, o kadangi antradienį partijos jau apsišlifavo, žinių lauks jau iš kolegų.
Jungtinėje LVŽ-KŠS frakcijoje Seime dirba trys lenkų atstovai – Rita Tamašunienė, Česlavas Olševskis ir Jaroslavas Narkevičius.
Tiesa, tarp socialdemokratų ir LLRA-KŠS priklausančių politikų neretai pasitaiko kibirkščių. Itin audringa zona yra Vilniaus rajonas.
Anot partijos lyderio, įtampų buvo ir dabartinėje koalicijoje, tad vienas ar kitas nesutarimas yra natūralu.
„Mes dirbtume venoje koalicijoje, tai tų įtampų yra, kaip ir buvo įtampų dabartinėje koalicijoje. Koalicija yra koalicija, reikia derinti pozicijas.
Mes dirbame kartu, o jeigu yra vienas kitas nepatenkintas, ypač iš Vilniaus miesto yra nepatenkinti socialdemokratai, aš juos suprantu, kadangi jie ten praktiškai susilieję su konservatoriais“, – svarstė W.Tomaszewskis.
Primename, kad šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“, o trečiadienį rengiamas susitikimas su LVŽS derybine grupe.
