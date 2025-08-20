„GlobalFact 2026“: faktų tikrintojai iš viso pasaulio susitiks Vilniuje

Svarbiausias pasaulyje faktų tikrinimo renginys
„Mums didelė garbė bendradarbiauti su IFCN, kad galėtume kitais metais Vilniuje suburti pasaulinę faktų tikrintojų bendruomenę bei profesionalus, palaikančius jų misiją. Per visą savo istoriją Lietuva įrodė esanti nenuilstanti demokratinių vertybių ir žiniasklaidos laisvės gynėja.
Šiandien, kai pasaulis susiduria su beprecedenčiais dezinformacijos iššūkiais, dar labiau aštrinamais autoritarinių režimų stiprėjimo, kaip niekada svarbu pademonstruoti vienybę ir ryžtą ginant visuomenės teisę į patikimą, faktais grįstą informaciją“, – sako Aistė Meidutė, „Delfi“ „Melo detektoriaus“ redaktorė.
„GlobalFact“ yra didžiausias ir svarbiausias pasaulyje profesionalaus faktų tikrinimo renginys. Kiekvienais metais čia susirenka faktų tikrintojai aptarti bendrų iššūkių, pasidalyti gerąja patirtimi ir kartu ieškoti sprendimų, kurie padėtų stiprinti informacijos ekosistemą.
Kiekvieną suvažiavimo dieną vyksta pagrindiniai pranešimai, interaktyvios mokymosi sesijos bei tinklaveikos renginiai, skirti padėti faktų tikrintojams tobulinti veiklos modelius, plėsti auditorijas ir didinti poveikį. Diskusijų ašis – universalūs iššūkiai, su kuriais šiandien susiduria faktų tikrintojai: dirbtinio intelekto panaudojimas, informacijos patikimumo užtikrinimas ir kovos su dezinformacijos kampanijomis internete metodai.
Įvertino Lietuvos patirtį
2026 m. konferencija bus organizuojama bendradarbiaujant su „Delfi“, kuriam priklauso ir jau aštuonerius metus vystomas specialus projektas „Melo detektorius“– tai faktų tikrinimo skyrius, sertifikuotas IFCN ir EFCSN, kuris skelbia patikrintas faktų analizes, vykdo medijų raštingumo programas ir kuria dirbtinio intelekto įrankius kovai su dezinformacija.
Tiek IFCN, tiek „Delfi“ sau kelia tikslus, kad Vilniuje vyksiantis suvažiavimas išties įtrauktų bendruomenę ir turėtų reikšmingą poveikį sprendžiant sudėtingus iššūkius.
„Lietuva yra pasaulinės kovos už faktus priešakinėse linijose. Jos žurnalistai ir faktų tikrintojai itin įgudusiai veikia sudėtingoje informacinėje aplinkoje, kasdien susidurdami su nuolatine ir koordinuota dezinformacija,“ – sako IFCN direktorė Angie Drobnic Holan.
„Mes didžiuojamės galėdami bendradarbiauti su tokia profesionalia ir atsparia organizacija kaip „Delfi“. „GlobalFact“ atvykus į Vilnių, pasaulio faktų tikrintojai turės galimybę pasimokyti iš jų svarbaus darbo nuostabiame ir istoriniame mieste, kuriame informacijos patikimumas yra itin svarbus“, – komentuoja ji.
Tampa atspirtimi pokyčiams ir naujiems darbo metodams
Nuo 2014 m. daugiau nei 4 000 žmonių dalyvavo „GlobalFact“ renginiuose įvairiuose pasaulio miestuose – Londone, Buenos Airėse, Madride, Romoje, Keiptaune, Osle, Seule, Sarajeve ir Rio de Žaneire, o dar daugiau prisijungė nuotoliniu būdu.
Daugybė svarbiausių projektų ir faktų tikrinimo pažangos kilo iš ankstesnių „GlobalFact“ suvažiavimų – tarp jų Tarptautinė faktų tikrinimo diena, IFCN principų kodeksas bei partnerystės su didžiosiomis technologijų bendrovėmis.
2026 m. konferencijoje bus pristatyta „GlobalFact Virtual“ – nauja, ištisus metus veiksianti internetinių seminarų serija, kuri pasaulio faktų tikrintojams leis dar glaudžiau bendradarbiauti, dalintis žiniomis.
„GlobalFact“ taip pat turės naują nuolatinę svetainę, kuri netrukus pradės veikti. 2026 m. konferencijos Vilniuje datos bus patvirtintos artimiausiais mėnesiais, o dalyvių registracija ir pranešėjų paraiškų teikimas prasidės kitų metų pradžioje.