G. Nausėda prakalbo apie rizikos veiksnius, susijusius su I. Ruginienės vyro veikla

„Įmanomos informacijos failą aš gavau. Yra tam tikrų rizikos veiksnių. Pirmiausia, galbūt, susijusių daugiau ne su ja pačia, o su jos vyro veikla. Tačiau tokių rizikos veiksnių, kurie turėtų tiesioginį sąryšį su nacionaliniu saugumu, Valstybės saugumo departamentas konstatavo, kad tokios informacijos jie neturi“, – TV3 žinioms duotame interviu teigė G. Nausėda.
„Tiesiog verslo ryšiai, galimi ryšiai su konkrečiais asmenimis, šitų asmenų pažiūros“, – paaiškino jis.
Visgi, pasak šalies vadovo, kandidatės į ministro pirmininko poziciją vyras Vismantas Ruginis su jo darbovietėse anksčiau dirbusiais ir prorusiškas pažiūras atvirai reiškusiais asmenimis kontaktų neturėjo.
„Taip, iš tikrųjų tose įmonėse, apie kurias kalbame, yra buvę savininkų, kurie atvirai deklaruodavo savo prorusiškas pažiūras. Bet pats ponios Ruginienės vyras su tais asmenimis kontaktų ir verslo ryšių neturėjo. Tiesiog jis atėjo vėliau, jau kuomet savininkas buvo kitas“, – sakė jis.
Kaip rašyta anksčiau, visuomenininkas Andrius Tapinas feisbuke paskelbė, jog kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyras V. Ruginis Ruginis nedeklaravo į Ukrainą įvežamos maždaug tonos spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir skyrė 5 tūkst. eurų.
A. Tapinas taip pat skelbė, kad ministrės sutuoktinis V. Ruginis ir jo įmonė „Magnio forma“ gavo 5 190 eurų subsidiją iš valstybinio banko „ILTE“, sutuoktinei einant socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
