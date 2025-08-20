Derėtis atvykę valstiečiai nenusipigina: 41 punktas norų, I. Vėgėlė pašonėje ir nė vieno W. Tomaszewskio lenko

Pirmajame derybininkų susitikime tik matuotos temperatūros dėl galimo bendro darbo kartu, dabar jau matuojamasi programiniais punktais ir postais.
Kartu su A.Veryga atžingsniavo LVŽS frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė, parlamentarai Valius Ąžuolas, Dainius Gaižauskas, Raseinių meras Arvydas Nekrošius ir buvęs Seimo narys Jonas Jarutis.
Taip pat – su valstiečiais į Seimą patekęs nepartinis Ignas Vėgėlė.
O vienoje frakcijoje dirbantiems Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) nariams derybose atstovaus patys valstiečiai. Nė vienas jų atstovas į derybininkų susitikimą neatvyko.
Valstiečiai atėjo pavyzdingai atlikę namų darbus. A.Verygos rankose – šūsnis popierių. Juose – siūlymai dėl Vyriausybės darbų programos pokyčių bei papildymų. Šiuos punktus bendromis pastangomis sudėliojo ir LVŽS, ir LLRA-KŠS, ir I.Vėgėlė su Rimu Jankūnu.
„Ateiname su geromis, darbingomis nuotaikomis, kaip matote, prisitarę, susidėlioję pagrindinius punktus. Ateiname su tikrai rimta komanda rimtai pasikalbėti, socialdemokratams atnešame savo siūlymus.
Aišku, dabar jų dėl politinio korektiškumo neatskleisiu, nes derėsimės ten, o ne per spaudą, bet tikrai išrinkome tai, kas tiek mūsų, tiek kolegų manymu yra svarbiausi dalykai, dėl kurių reikia kalbėtis. Esame nusiteikę darbingai ir optimistiškai“, – patikino A.Veryga.
41 punktas. Ar tikrai tiek mažiausia partija būsimojoje valdančiojoje daugumoje gali reikalauti?
„Mes praeitą kartą sutarėme, kad nenešime visos programos, tai jau labai sumažinome programą, labai daug ten punktų buvo. Tikrai labai intensyviai dirbome kelias valandas, tikrai labai rimtai, išrinkome tai, kas, mūsų manymu, yra svarbu.
41 punktas, bet jeigu pasižiūrėtumėte, ten yra tokie blokai, kurie apima mokesčius, regionų politiką, gynybą, saugumą ir t.t. Taip, punktų gal ir daugoka, bet tam mes ir esame politikai, kad šnekėtume, tartumės, nes tai yra svarbu“, – pabrėžė valstiečių lyderis.
Kiek ir kokių ministerijų norėtų, A.Veryga kol kas neatskleidė, tačiau anksčiau yra minėjęs, kad derėsis dėl dviejų arba trijų. Pirmiausia, anot jo, reikia susiderėti dėl programinių nuostatų, išsiaiškinti, kokie kitų koalicijos partnerių pageidavimai jau buvo išsakyti.
Kol kas dar neaišku, ar koalicinė sutartis bus pasirašyta su LVŽS, kaip partija, ar LVŽ-KŠS, kaip frakcija Seime, kurią sudaro visos trys dedamosios.
O kodėl atvykti derėtis dėl bendro darbo nenorėjo patys Waldemaro Tomaszewskio lenkai?
„Jie vakar nusprendė, kad patiki mums, pasitiki mumis, kaip derybininkais, kaip frakcijos kolegomis ir nusprendė, kad tiesiog nebūtų gal mūsų labai daug žmonių, ir patikėjo mums, bet, ką mes besuderėtume, grįšime vėl į frakcijos formatą, pristatysime. Vakar jie buvo susijungę, pateikė savo siūlymus. Taip jie nusprendė, kad pasitiki mumis ir deleguoja mums šitą darbą“, – aiškino A.Veryga.
Bet I.Vėgėlė tai atėjo kartu, ar gaunasi taip, kad jis LVŽS derybininkais nepasitiki?
„Manau, kad pasitiki, bet norėjo sudalyvauti derybose, tai gerai, mes netrukdome, nestabdome, nematome tame jokios problemos. Esame kolegos, kartu gražiai darbuojamės. Gerai“, – teigė valstiečių pirmininkas.
„Pasitikiu. Mes turime frakcijoje suderintą poziciją, ją derinome, dėliojomės. Jeigu nepasitikėčiau, tai manęs čia nebūtų apskritai“, – pabrėžė pats I.Vėgėlė.
Kaip jau rašė Lrytas, dalis socialdemokratų nėra patenkinti galima W.Tomaszewskio partijos kompanija ir siūlo geriau turėti mažesnę valdančiąją daugumą, nei su trimis LLRA-KŠS nariais.
„Matote, aš tokio pasakymo iš jų pačių (socialdemokratų, – Lrytas) nesu nė karto girdėjęs. Kai mes buvome susitikę pirmą kartą, kalbėjomės, aš supratau, kad jie ir patys kalbėjosi su LLRA-KŠS, tik tiek, kad ir tada lenkai patikėjo mums tą pokalbį ateiti ir pasikalbėti gyvai. Socialdemokratai su jais jau buvo kalbėjęsi, tai reiškia, nebuvo kažkokios nuostatos, kad ne.
O mums tai yra svarbu todėl, kad mes esame vienoje frakcijoje ir mes tikrai tos frakcijos neketiname kažkaip išdraskyti, dirbame kartu Seime, kartu deramės ir dėl šitų dalykų“, – dėstė A.Veryga.
