Kaimynės skundų kalnai jaunos šiauliečių šeimos gyvenimą pavertė pragaru: iškvietimai – nepagrįsti, bet dvasinė mėsmalė sukasi

Pasak Evaldo, vien tik per šiuos metus policija buvo nepagrįstai kviesta į jų namus net 117 kartų, o praėjusiais metais iškvietimų buvo apie 40 (nors policija Lrytui nurodė mažesnį skundų skaičių, jis išlieka įspūdingas).
„Kokių tiktai skundų nebūta: netgi dienos metu kieme mūsų šeimos nariams tarpusavyje kalbantis arba negarsiai klausantis muzikos, policijai pranešama apie neva skleidžiamą triukšmą, – kaimynė aiškina, kad aš ją esą „nužudysiu garsu“. Saugiai kepant prie nuosavo namo šašlykus, pagalbos tarnyboms trimituojama apie gaisro pavojų, atlekia ugniagesiai.
Pjauname sklype žolę – vėl skundžiamasi pareigūnams. Liejasi kaltinimai filmavimu infraraudonaisiais spinduliais „kiaurai per sieną“. Valdoje atliekami legalūs, su sutartimis statybų darbai, bet atvažiuoja tikrinti Statybos inspekcija. Ir taip be galo, be krašto.
Nė vienas skundas nepasitvirtino, neturime jokių nuobaudų. Tačiau gyvenimas virto pragaru – su žmona absoliučiai negalime planuotis laiko, skirti dėmesio vaikams, darbams, pomėgiams. Nebeturime asmeninio gyvenimo. Policija gali atvykti arba paskambinti bet kuriuo momentu – tada reikia viską mesti, rašyti paaiškinimus, aiškintis žodžiu ir t. t.
Visas tas aiškinimasis su teisėsauga, kitų institucijų atstovais atima begalę dienų ir valandų – kartais tenka policijoje praleisti po 6–7 valandas per savaitę, tai yra, visą darbo dieną. Šeima patiria didžiulį stresą, vaikai verkia, aš pradėjau patirti panikos atakas. Esame nuolatinėje įtampoje“, – portalui Lrytas pasakojo regbio treneris Evaldas K.
Situacija – absurdiška
Šią istoriją paėjusią savaitę pirmas nušvietė žinomas tinklaraštininkas, „Youtube“ turinio kūrėjas Skirmantas Malinauskas, kuriam atvykus į šiauliečių namus, taip pat buvo iškviesta policija.
Lrytas žiniomis, per Evaldo gimtadienį, įvykusį rugpjūčio 2 dieną, policija į jo šeimos valdą buvo kviečiama 6 kartus.
Nors iškvietimų nepagrįstumas – akivaizdus, be to, pasak Evaldo, yra dvi neskundžiamos teismo nutartys, patvirtinančios, jog jos šeimos valdos kieme pažeidimų nebuvo padaryta, garbaus amžiaus skundų autorė nei administracinėn, nei baudžiamojon atsakomybėn nėra patraukiama.
Sutuoktinių prašymai policijai atsimuša kaip žirniai į sieną.
„Pareigūnai dėsto, jog kaimynė esą turi teisę manyti, kad daromi pažeidimai. Bet kai tie „manymai“ 10, 20, 50, pagaliau 100 ir daugiau kartų nepasitvirtina, nejaugi nėra galimybės konstatuoti piktnaudžiavimo fakto? Negi įstatymai leidžia terorizuoti nieko neprasikaltusius žmones, o pareigūnai tai matydami, nieko negali (o galbūt nenori) padaryti? Bet juk tai absurdas“, – piktinosi Evaldas.
Smarkiai nuvylė policijos požiūris
Pašnekovas neslėpė, jog vietos policijos pareigūnų požiūris paliko daug karčių nuosėdų.
„Susidaro įspūdis, kad jie yra absoliučiai šališki – mus vertina vienaip, o nesibaigiančių skundų autorę – visiškai kitaip.
Net ir nepasitvirtinus kaimynės pranešimams, mūsų atžvilgiu vis tiek demonstruojamas įtarumas. Regis, nuolat ieškoma priekabių – netgi buvo skirta administracinė nuobauda už tai, kad dieną leidome muziką, kurios garsas „išėjo už mūsų sklypo ribų“.
Šią policijos nuobaudą teismai panaikino tačiau vėl buvome priversti gaišti laiką, kreiptis į advokatą, dalyvauti procese. Vėliau iš to netgi, kaip susidarė aiškus įspūdis, policijoje buvo bandoma išrutulioti baudžiamąjį procesą.
Tuo tarpu kuomet kaimynė telefonu fiksuoja mūsų valdos vaizdus, tai nelaikoma nei neteisėtu duomenų apie privatų gyvenimą rinkimu, nei žmonių terorizavimu.
Pareigūnų pozicija šįsyk neturi nieko bendra su šūkiu „Ginti, saugoti, padėti“, – stebėjosi Evaldas K.
Vyras tvirtino girdėjęs iš pačių policininkų, kad jog esą yra duotas nurodymas „iš aukščiau“ nubausti jo šeimą, tačiau kas galėtų kurstyti „povandenines sroves“, nežinantis.
Prisiminė pirmą pykčio proveržį
Namo naujoje valdoje raktus Evaldas ir Laura gavo 2024-ųjų pavasarį, o pirmasis kaimynės nepasitenkinimo proveržis, pasak trenerio, įvyko tų pačių metų birželio 8 dieną.
„Dienos metu stadione, esančiame netoli nuo mūsų namų, vyko regbio varžybos. Pradėjo lyti, iki rungtynių buvo padaryta 2 valandų pertrauka.
Pakviečiau kelis auklėtinius, gyvenančiuose atokesniuose Šiaulių mikrorajonuose, į savo namus, kad jiems nereikėtų būti lauke per lietų.
Nors paaugliai jokio triukšmo ar erzelio mano kieme nekėlė, tiktai lietui aprimus, šiek tiek pažaidė kamuoliu, kaimynė po jų apsilankymo ėmė šaukti, kad niekas čia nevažinės, nelakstys, čia ne stadionas“, – prisiminė Evaldas.
Po to ėmė piltis jos pareiškimai institucijoms.
Pareigūnų skambučiai – gluminantys
Pareigūnų vizitai, raštai, paaiškinimai, apklausos tapo trenerio ir jo sutuoktinės kasdienybe.
Pasak Evaldo, sulaukę kaimynės skundų, policininkai ieškodavo ir darbus jų valdoje atlikdavusius žmonių – pavyzdžiui, užuolaidas arba saulės elektrinę įrengusių specialistų.
„Pareigūnų elgesys išties kelia nuostabą. Pavyzdžiui, paskambina man ir klausia, ar aš pjoviau žolę. Nejaugi dienos metu yra uždrausta tai daryti? Jeigu jie žino, kad tokiais veiksmais, nedarome nieko neteisėto, kodėl apskritai skambina?
Ir panašių skambučių buvo išties nemažai. Vyksta nuolatinis nervų dirginimas.
Būna, pareigūnai atvyksta ir persako naujus kaimynės kaltinimus – kad mūsų namuose yra įrengta vaizdo kamera, per veidrodį filmuojanti jos valdą. Nusivedame į vidų, rodome – nėra jokios kameros.
Kitas kaltinimas – kad neva filmuojame kaimynės valdą savo automobilyje įrengtu vaizdo registratoriumi. Vėl vedame pareigūnus prie mašinos, rodome – tokio registratoriaus mūsų automobilyje iš viso nėra.
Atvykus tinklaraštininkui S. Malinauskui, vienas mūsų vaikų verkdamas ištarė, jog bijo kaimynės“, – pasakojo Evaldas.
Prabilo apie pareigūnų demoralizavimą
„Tikrai netikiu, kad liejantis nepagrįstiems, absurdu dvelkiantiems kaltinimams, nėra būdų, kaip įstatymiškai būtų galima pažaboti žmogų, kuris, manau, akivaizdžiai piktnaudžiauja savo padėtimi.
Išties, argi tai ne beprasmis pareigūnų šokdinimas, bereikalingas valstybės resursų švaistymas? Policininkai atitraukiami nuo svarbių darbų – juk kiek pinigų, laiko išleista, vykstant į mūsų valdą pagal nepagrįstus iškvietimus.
Jeigu tuo metu kitoje Šiaulių krašto vietovėje būtų įvykdytas sunkus nusikaltimas, reikėtų gelbėti jo aukas, ar policininkai, praleisdami pas mus valandų valandas, spėtų mesti pakankamas pajėgas?
Pareigūnai tiesiog demoralizuojami – manau, daugeliui jų kyla abejonės, ar esant tokiai ydingai sistemai, policija apskritai yra jų tikrasis pašaukimas“, – neslėpė nusivylimo Evaldas.
Vyriškis pabrėžė, jog į tokią situaciją, kaip jo šeima, gali patekti kiekvienas Lietuvos gyventojas, todėl valstybės institucijos turėtų pakeisti savo požiūrį – neturi būti sudarytos sąlygos išvengti atsakomybės tiems, kas užverčia įstaigas nepagrįstų skundų ir pranešimų lavinomis.
Portalas Lrytas kreipėsį dėl komentaro į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką Marių Jablonską ir šio komisariato Komunikacijos poskyrio vyresniąją specialistę Dovilę Vaitekūnaitę.
D. Vaitekūnaitė pateikė atsakymą, kuriame buvo patikslintas užregistruotų praenešimų skaičius (pavyzdžiui, per šiuos metus dėl Evaldo K. šeimos valdos iš kaimyninio sklypo policijai buvo pranešta 90 kartų, pernai – 18 kartų, o sutuoktiniai atitinkamai kreipėsi 25 ir 4 pranešimais).
Pareigūnai patvirtino, jog Evaldas K. ir jo žmona Laura neturi nuobaudų, tačiau pridūrė, kad „Kiekvienu atveju pranešėja policijai pateikia pareiškimus apie jos pažeistas teises į ramų poilsį, apie daromą žalą sveikatai. Prie pareiškimų būna pridėti vaizdo ir garso įrašai su kaimynų garsiai leidžiama muzika, kaip įrodymai apie pranešėjos pažeistas teises (...) Pareigūnai negali Evaldui K. jo privačiame sklype iki 19 val. pritaikyti ANK 488 str. ir jo nebaudžia, o fiksuoja faktines aplinkybes“.
Atsakymuose taip pat teigiama, kad policininkams yra apmaudu, jog Evaldui K. ir jo sutuoktinei susidarė įspūdis apie pareigūnų šališkumą.
Platesnis pareigūnų komentaras, kuriame pateikiama daugiau faktų, susijusių su šia istorija, bus publikuojamas atskiru straipsniu.
