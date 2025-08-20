Mirė gerbiama Lietuvos redaktorė Dalija Drevinskaitė-Gudliauskienė

D. Gudliauskienė buvo veikli, energinga, gebanti bendrauti ir su draugais, ir su giminaičiais, ir su tikėjimo bendraminčiais.
„Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką.“ (Apr 2, 10) „Rugpjūčio 17-ąją mus pasiekė žinia, kad naktį Viešpats į Amžinuosius namus pasišaukė Vilniaus ev. reformatų parapijos aktyvią narę, bažnyčios choro „Giesmė“ giedotoją, vieną iš ilgai gyvavusio laikraščio „Vilniaus reformatų žinios“ leidėją, žurnalo „Reformatų žinia“ redaktorę Daliją Drevinskaitę Gudliauskienę.
Dalija gimė 1947 metų sausio 14-ąją Biržuose Onos Dagytės Drevinskienės ir Juozo Drevinsko šeimoje. Augo kartu su seserimi Audrone. Mokėsi ir baigė Biržų 1-ąją vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete studijavo ekonomiką.
Vėliau gilinosi į buhalterijos mokslus. Dirbo Statybos ministerijoje, vėliau privačiose statybos organizacijose. Savo balsu Ji džiugino choro „Eglė“, vėliau – Pagirių (Vilniaus raj.) mišraus choro „Pagirių dainoriai“ klausytojus.
Dalija buvo subūrusi Vilniaus reformatų senjorų klubą, su jo nariais lankė muziejus, važiavo į ekskursijas“, – rašoma paskyroje feisbuke.
Velionė 2025 08 19 (antradienį) bus pašarvota Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ (Olandų g. 22), 3 salėje, lankymas 16–20 val.
Apsėdai nuo 18 val. Laidotuvės 2025 08 20 (trečiadienį), atsisveikinti galima nuo 10 iki 12 val. Atsisveikinimo pamaldų pradžia 11:30 val. Urna su mūsų tikėjimo sesers Dalijos palaikais bus palydėta į Liepynės kapines (Žirnių g. 28, Vilnius).