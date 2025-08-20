Neeilinės sesijos išvakarėse keli socialdemokratai atšaukė iš anksto suplanuotas komandiruotes

Rugpjūčio 6 d. Seimo valdyba buvo patvirtinusi socialdemokrato Tomo Martinaičio ir konservatoriaus Žygimanto Pavilionio komandiruotę rugpjūčio 23–26 dienomis – į tarptautinį parlamentarų tinklo „Susivieniję už Ukrainą“ susitikimą Kyjive. Trečiadienį šis sprendimas pakeistas – į Ukrainą vyks tik Ž. Pavilionis.
Praėjusią savaitę buvo patvirtinta ir Seimo vicepirmininko Juozo Oleko komandiruotė į Honolulu ir San Diegą – rugpjūčio 23–30 dienomis socialdemokratas turėjo dalyvauti NATO Parlamentinės Asamblėjos Gynybos ir saugumo komiteto vizite. Ši komandiruotė taip pat atšaukta.
Tuo metu liepos 24 d. buvo patvirtinta grupės parlamentarų komandiruotė į Kopenhagą – rugpjūčio 26–28 dienomis čia vyks Tarpparlamentinė bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencija.
Į Daniją planuoja vykti Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas, parlamentarai Audronius Ažubalis, Linas Balsys bei Martynas Gedvilas. Nors ši komandiruotė nebuvo atšaukta, tačiau pavėlintas skrydis – perkeltas į antradienio vakarą tam, jog parlamentarai galėtų dalyvauti svarbiame balsavime.
Visos šios komandiruotės kertasi su rugpjūčio 26 d. – būtent tada, neeilinės Seimo sesijos posėdžio metu, parlamentarai turėtų balsuoti dėl I. Ruginienės paskyrimo. Todėl visos korekcijos ir atšaukiamos kelionės argumentuojamos svarbiu balsavimo dėl premjerės kandidatūros.
Ragina atsakingai vertinti planuojamas komandiruotes
Nors Seimo valdyba pritarė minėtiems pokyčiams bendru sutarimu, Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen atkreipė dėmesį, jog tokie atšaukimai ir pakeitimai pareikalauja nemažai nuostolių.
„Netgi susumavus šiandienos išlaidas už pakeitimus dėl svarbaus balsavimo, mes matome, kad tai tikrai brangiai kainuoja. Tai norėtųsi kažkaip kolegoms ir priminti, kadangi ir frakcijų seniūnai kai kas esame – su frakcijomis perkalbėti, kad planuotų savo keliones labai racionaliai. (...) Nes štai dabar mes tas lėšas, kurios galėtų būti naudojamos rudenį ypatingai svarbioms komandiruotėms, mes (jas – ELTA) išnaudojame pakeitimams, kas yra ganėtinai tuščias dalykas“, – Seimo valdybos posėdžio metu kalbėjo parlamento vicepirmininkė.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis pažymėjo, kad komandiruotes atšaukti tenka dėl susiklosčiusios neeilinės situacijos.
„Noriu replikuoti gerbiamai kolegei – neeilinė situacija, negalvojome, kad bus Vyriausybės griūtis, neeilinė sesija, dėl to mes jau prieš tai svarstėme labai atsakingai, ką į komandiruotes išleisti, ką finansuoti. Deja, valstybėje būna force majeure“, – apgailestavo jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., šaukiama neeilinė Seimo sesija. Ji tęsis iki rugpjūčio 26 d. Neeilinės sesijos darbotvarkėje numatytas vienintelis klausimas – dėl I. Ruginienės kandidatūros į premjeres tvirtinimo.
