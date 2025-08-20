Po D. Šakalienės žinios apie Lietuvos karių siuntimą į Ukrainą – R. Žemaitaičio reakcija

„Lietuva absoliučiai neturi teisės siųsti savo karių ir dalyvauti. Tai yra tolesnis karo eskalavimas, nes Rusijos karinė provokacija, kuri tikėtina, kad bus, gali Europos Sąjungos (ES) šalis įtraukti į karą“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.
„Įsivaizduokite, kad Lietuvos kariškiai patruliuoja apibrėžtoje teritorijoje ir rusai naktį paleidžia dronus, o lietuviai pradeda paleidinėti dronus ir įsiveržia į Rusijos okupuotą teritoriją. Lietuva de facto dalyvauja kariniame konflikte. Tai reiškia, kad tu valstybę įtrauki į karą. Aš tokiam dalykui nepritarsiu“, – kalbėjo „aušrietis“, akcentuodamas, kad jei pavyks pasiekti taiką Ukrainoje – ten sąjungininkų karių ir neprireiks.
„Nes jei pasirašoma taika, tai kam siųsti karius? Jei valstybėje yra taika, tai karių ten nereikia“, – savo logiką aiškino politikas.
„Nemuno aušros“ lyderio teigimu, besiformuojanti dalies didžiųjų Europos šalių iniciatyva siųsti karius į Ukrainą nėra pakankamas akstinas Lietuvai jungtis į koaliciją. Jo teigimu, akivaizdu, kad JAV naudojasi tiek europiečiais, tiek ukrainiečiais ir susirenka viską, kas yra naudinga.
„Europa nieko negauna, naudą gauna tik amerikonai. Kodėl Europa turi siųsti karius į Ukrainą, jei Trumpas pasirašė sutartį dėl naudingųjų iškasenų? Amerika gauna viską, kas yra naudinga ekonomiškai, o saugumu turi rūpinti Europa“, – komentuodamas su Europos saugumu susijusias problemas tvirtino R. Žemaitaitis.
„Mes niekada nepritarsime lietuvių karių važiavimui į frontą kariauti, nes Amerika išdūrinėja Europą kaip aklus kačiukus“, – aiškino „aušrietis“.
D. Šakalienė sako, kad Lietuva būtų pasiruošusi siųsti karius į Ukrainą
Savo ruožtu D. Šakalienė sako, kad Lietuva yra pasiruošusi siųsti pajėgas į Ukrainą, jei karą sukėlusi Rusija nutrauks ugnį, o sąjungininkai susitars dėl pastarosiomis dienomis žadamų saugumo garantijų Kyjivui.
„Mes jau keletą mėnesių, nuo pat „Norinčiųjų koalicijos“ subūrimo pradžios, jeigu reikės, esame pasiruošę kontributuoti ir (karinėmis – ELTA) pajėgomis“, – Eltai sakė D. Šakalienė, komentuodama pirmadienį Baltuosiuose rūmuose vykusio viršūnių susitikimo rezultatus.
„Mes iš karinės pusės esame pasiskaičiavę, kokius pajėgumus galėtume skirti: reikalingą finansavimą, reikalingas priemones“, – pridūrė socialdemokratė.
ELTA primena, kad pirmadienį Vašingtone vyko JAV ir Ukrainos prezidentų bei Europos lyderių susitikimas dėl ketvirtus metus besitęsiančio Rusijos karo prieš Ukrainą.
Viena pastarojo susitikimo Baltuosiuose rūmuose temų – saugumo garantijos Ukrainai. Anot JAV prezidento, jas suteiks „įvairios Europos valstybės – derindamos veiksmus su Jungtinėms Amerikos Valstijomis“. Vis tik, perklaustas, ar į saugumo garantijas gali būti įtraukta ir amerikiečių karių buvimas Ukrainoje, D. Trumpas nurodė, kad apie tai bus kalbama vėliau.
Savo ruožtu paklaustas apie saugumo garantijas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtino – reikia visko: tiek stiprios kariuomenės, ginklų, karinio parengimo, įrangos ir žvalgybos pajėgumų.
Antradienį D. Trumpas tvirtino, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti Europos partnerius įgyvendinant saugumo garantijas Ukrainai, teikdamos pagalbą ore.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
Rodyti daugiau žymių