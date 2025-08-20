Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena

Socialdemokratai įsivarė save į kampą

2025 m. rugpjūčio 20 d. 18:29
Už uždarų durų jau antrą savaitę sprendžiasi naujosios koalicijos likimas – Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) už borto palikus Sauliaus Skvernelio vedamus demokratus, į žaidimą grįžta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
