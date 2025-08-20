VSAT vadas: antrinė migracija yra bendra problema, turime padėti Latvijos pasieniečiams

Kaip LRT radijui trečiadienį sakė R. Liubajevas, migracijos statistika rodo, jog didžiąją dalį sulaikytų migrantų tenka grąžinti Latvijai.
„Nuo sausio 1 dienos apskritai mes fiksavome 553 migrantus, kurie vyko iš Latvijos Respublikos į Lietuvą arba į Lenkiją. Iš jų (...) 52 procentus mes fiksavome Lietuvos Respublikos teritorijoje, jie buvo sulaikyti Lietuvoje ir perduoti Latvijos Respublikai. 48 procentai buvo sulaikyti Lenkijos Respublikos teritorijoje ir atitinkamai perduoti mums“, – statistiką pristatė VSAT vadas.
Anot R. Liubajevo, tai rodo, kad antrinė migracija yra tapusi bendra regiono problema. Siekiant ją išspręsti, pasak pasieniečių vado, reikia padėti Latvijos pasieniečiams, kuriems apsaugoti valstybės sieną sekasi sunkiau.
„Ta antrinė migracija yra bendra mūsų problema su Lenkijos Respublika. Dėl to manome, kad turime šiek tiek padėti savo kolegoms Latvijos pasieniečiams užtikrinti jų sienos apsaugą.
Mūsų kolegos Latvijos pasieniečiai dėl įvairių priežasčių kol kas negali užtikrinti tokio sienos apsaugos lygio kaip Lietuva arba Lenkija. Dėl to ir matome tokią tendenciją, kad šiai dienai neteisėti migrantai dažniausiai keliauja per Lietuvą iš Latvijos“, – LRT radijui komentavo R. Liubajevas.
Nuo liepos 7 d. Lenkijos pareigūnai pasienyje su Lietuva sustiprino patikras, kurios truks iki spalio 4 d. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į didėjantį neteisėtos antrinės migracijos mastą, kai dalis migrantų, neteisėtai kirtusių Baltarusijos–Latvijos sieną, per Lietuvą bando patekti į Lenkiją ir toliau vykti į Vakarų Europos šalis.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1016.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.