D. Šakalienė prabilo apie laukiančius pokyčius NSGK komitete: socialdemokratai gali jį pasilikti sau

„Tikrai suprantame, kad ir komitetų sudėtis keisis. Ir, matyt, tam tikri komitetų nariai gali judėti iš vieno į kitą. Mes turime ir tarp socialdemokratų žmonių, kurie turi patirties gynybos ir tarptautinio saugumo politikos temose. Tai, galbūt, jie ateitų į šį komitetą ir imtųsi atsakomybės jam vadovauti. Spręsime, ar šį komitetą vis dėlto pasiimsime sau, žiūrėsime, ar jį galima savo partneriams duoti“, – „Žinių radijui“ teigė D. Šakalienė.
„Esminė sąlyga yra labai paprasta – konstruktyvus bendradarbiavimas. Kritika yra visiškai normalu, diskusijos yra visiškai normalu, bet, matyt, pagarba ir bendrų tikslų siekis yra esminis dalykas“, – pridūrė ji.
Pastarųjų mėnesių NSGK vadovybės veiksmus vadina blogąja praktika
Ministrė neslepia pastarųjų mėnesių NSGK vadovybės veiksmus vertinanti kaip blogąją praktiką.
„Pastaruosius kelis mėnesius mes matėme blogąją praktiką, kaip nereikėtų elgtis, įskaitant ir vakarykštį konfliktą absoliučiai lygioje vietoje. (...) Aš jau trečią kadenciją esu NSGK ir visuomet NSGK pirmininkas su KAM derindavo laiką, kada yra svarstomi tam tikri klausimai, kada yra ateinama, pasiruošiama arba kur jie vyks – ar tai bus išvažiuojamieji posėdžiai, ar tai bus komitete vykstantys posėdžiai“, – sakė D. Šakalienė.
„Tai pirmą kartą matau tokią įdomią situaciją, turint omenyje, kad mes tikrai visada labai stropiai ateidavome į visus NSGK posėdžius“, – pažymėjo ministrė, turėdama omenyje NSGK pirmininko Giedrimo Jeglinsko jai metamus kaltinimus dėl komiteto posėdžio boikotavimo.
D. Šakalienė taip pat atkreipia dėmesį, kad nemažoje dalyje NSGK posėdžių diskusijos vyko personaliai apie ją.
„Pripažinkime, dauguma NSGK posėdžių buvo apie krašto apsaugos ministrę. O turbūt kartais kiekvienas ar bent jau kas antras apie Krašto apsaugos ministeriją. Ir tų įtampų toks demonstravimas yra blogai. Mes tikrai darome šventę Baltarusijai ir Rusijai, rodydami tokį savo nebendradarbiavimo lygį. Nebūtų tikrai gerai tęsti tą praktiką“, – sakė ministrė.
„Labai norėčiau, kad perkrovus Vyriausybę ar suformavus naująją Vyriausybę čia būtų esminis pokytis. Nes konstruktyvus, geranoriškas, pagarbus bendradarbiavimas tarp NSGK ir KAM yra labai svarbus, kad darbai galėtų judėti į priekį“, – vylėsi D. Šakalienė.
Seimo NSGK trečiadienį nesulaukė į uždarą posėdį kviestų KAM ir kariuomenės atstovų. D. Šakalienės sprendimą neatvykti į suplanuotą posėdį G. Jeglinskas pavadino NSGK posėdžių boikotu.
„KAM nusprendė politikuoti, nepasirodė. Ir tie valstybės reikalai sprendžiami ambicijomis, o ne darbais. Čia yra spjūvis ne tik komitetui, visam Seimui, bet ir visiems Lietuvos žmonėms į veidą. (...) Mes negalėjome jų (klausimų – ELTA) aptarti, nes KAM ir kariuomenė vadovauja šiems klausimams, mes turime išgirsti iš jų. Jeigu jie nepasirodo, atsisako ateiti į komitetą, man yra kraupu“, – žurnalistams po NSGK posėdžio teigė G. Jeglinskas.
Trečiadienį vyksiančio posėdžio metu NSGK nariai ketino aptarti planus įsigyti tris braziliškus karinius orlaivius, įvertinti planuojamus įsigijimus, siekiant kovoti su dronų keliamomis grėsmėmis bei išklausyti žvalgybos vertinimą dėl rugsėjo 12–16 d. planuojamų Rusijos ir Baltarusijos bendrų karinių pratybų „Zapad“.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“, trečiadienio vidurdienį – su „valstiečiais“.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
